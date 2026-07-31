Линейка iPhone 18 Pro подорожает – раскрыты цены на будущие смартфоны Apple

В конце июня Apple уже подняла цены на MacBook, iPad и другую продукцию.

Компания Apple в преддверии сентябрьской презентации приняла решение повысить цены на флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Об этом сообщил портал 9to5Mac, ознакомившись с новым отчетом известного аналитика Джеффа Пу

Согласно его сведениям, iPhone 18 Pro будет продаваться на 250-300 долларов дороже, чем прошлогодняя модель. Таким образом, самая дешевая версия с 256 ГБ памяти будет стоить $1349–1399. iPhone 18 Pro Max тоже подорожает и будет стоить $1449–1499.

Источник связывает возможный скачок цен с высокими затратами на память и новый 2-нм чип A20 Pro. Предположительно, модули памяти за год выросли в стоимости в четыре раза. Ранее аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, также называли вероятной стартовую цену iPhone 18 Pro в размере $1399.

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Теоретически Apple могла бы сохранить прежние цены за счет снижения собственной прибыли, однако аналитик считает такой сценарий маловероятным. В конце июня компания резко подняла цены на MacBook, iPad и другую продукцию, что говорит о готовности переложить возросшие расходы на покупателей.

Анонс новых iPhone по традиции стоит ждать в середине сентября. Ранее в сети собрали главные функции iPhone 18 Pro, ради которых многие захотят обновить свой смартфон.

Ранее главный Apple-инсайдер Марк Гурман подтвердил слухи, что iPhone 18 в этом году не выйдет. На презентации в сентябре Apple покажет iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone. Базовый iPhone 18 ожидается только весной 2027 года – вместе с 18e и Air 2.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple после более 15 лет руководства компанией – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий глава, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир".

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