В этом сыре много белка и мало калорий: он стоит совсем недорого

В нем почти столько же белка, сколько в птице.

Все знают, что сыр полезен из-за высокого содержания белка, но, при этом, к сожалению, он также богат калориями и жирами. Однако существует один вид сыра, в котором почти столько же белка, сколько в птице, при этом он низкокалорийный и стоит совсем недорого.

Как пишет kuchnia.wp.pl, речь идет о легкой моцарелле.

Это версия классической моцареллы, которая содержит меньше жира, а значит, и меньше калорий, и а на вкус совершено не отличается.

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При этом легкая моцарелла содержит полноценные белки, то есть полный набор аминокислот, которые организм не может производить самостоятельно и поэтому должен получать из пищи.

Куриная грудка обычно содержит немного больше белка – около 23-24 г на 100 г – и меньше натрия. Легкая моцарелла, с другой стороны, помимо белка, является хорошим источником кальция, который практически отсутствует в мясе. Кальций помогает поддерживать крепкие кости и здоровые зубы, а также способствует правильной работе мышц.

Кроме того, легкая моцарелла содержит фосфор и витамины группы В, включая витамин В12. Фосфор, как и кальций, поддерживает здоровье костей и зубов, а также помогает организму вырабатывать энергию. Витамин В12, в свою очередь, поддерживает правильное функционирование нервной системы и участвует в производстве красных кровяных клеток.

Чаще всего легкую моцареллу можно найти в крупных сетевых магазинах в молочном отделе –рядом с традиционной моцареллой. И по цене они обычно одинаковы.

При покупке обращайте внимание не только на цену, но и на состав моцареллы. Чем короче список ингредиентов, тем лучше. Также убедитесь, что продукт не просто "легкий" по названию, и что его калорийность и содержание белка действительно отличаются от обычной моцареллы.

Ранее эксперты рассказали, сколько сыра можно есть каждый день без вреда для здоровья.

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