Человек никогда не сможет лететь со скоростью света: физика не оставляет шансов

Физики всё равно продолжают искать лазейки.

Достичь скорости света - это одно из старейших мечтаний в научной фантастике, однако физика не оставляет на это шансов. Как пишет SpaceDaily, движение со скоростью света не просто сложно для чего-либо, обладающего массой. Это невозможно, и вряд ли когда-нибудь более совершенный двигатель это исправит.

Почему скорость света – это стена, а не цель

Проблема в теории относительности. Чем быстрее вы толкаете объект, тем больше энергии требует каждый дополнительный прирост скорости, и отдача уменьшается по мере приближения к скорости света. То есть, чтобы действительно достичь ее, вам потребуется бесконечное количество энергии.

Сам свет распространяется со скоростью света по одной причине: фотоны не имеют массы. Безмассовые объекты должны двигаться с такой скоростью, а объекты с массой никогда не смогут.

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Поэтому честный ответ на вопрос "будем ли мы когда-нибудь путешествовать со скоростью света" – нет, ни мы, ни наши машины – нет, потому что мы состоим из массы.

Насколько близко мы можем подойти?

Пока что самый быстрый объект человечества, зонд НАСА "Паркер", движется со скоростью менее одной десятой процента от скорости света. Даже природа редко приближается к этому: звезда, вращающаяся вокруг чёрной дыры в центре нашей галактики, достигает лишь около 3 процентов от скорости света на своей максимальной скорости, и это один из самых быстрых крупных объектов, которые нам известны.

Однако есть одна концепция, которая имеет некоторые шансы. Инициатива Breakthrough Starshot, анонсированная в 2016 году, предлагает полностью отказаться от тяжелых двигателей и вместо этого использовать наземный лазер для разгона флота зондов массой в граммы, ускоряя крошечные световые паруса примерно до 20 процентов скорости света. При такой скорости зонд мог бы достичь ближайшей звездной системы, Альфа Центавра, примерно за двадцать лет, а не за десятки тысяч.

Переустройство самого пространства

В 1994 году физик Мигель Алькубьерре нашел решение уравнений Эйнштейна, описывающих варп-двигатель – пузырь, который сжимает пространство-время перед кораблем и расширяет его позади, так что корабль остается неподвижным, в то время как движение совершает пространство.

Однако этот вариант требует так называемой экзотической материи, формой отрицательной энергии, которую мы никогда не наблюдали и не знаем, как ее создать. Первоначальные оценки для варп-пузыря требовали большей отрицательной энергии, чем масса-энергия всей наблюдаемой Вселенной. Более поздние работы значительно сократили эту цифру, но она остается огромной.

Что же тогда остается

В целом, картина пока разочаровывающая. Достичь скорости света – невозможно для чего-либо, обладающего массой. Приблизиться к ней - наша инженерия в настоящее время не может этого обеспечить, хотя такие концепции, как Starshot, показывают, как выглядели бы попытки.

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