В интернете показали все цвета Google Pixel 11 и Pixel 11 Pro

Новая утечка раскрыла самый детальный на сегодня внешний вид будущих флагманских телефонов Google – Pixel 11 и 11 Pro/Pro XL – незадолго до их официальной презентации 13 августа. Об этом сообщает Android Authority.

Базовая модель Pixel 11, по информации инсайдеров, получит сразу три новых цвета: фисташковый, сиреневый и фуксия. Также смартфон можно будет купить в полуночной расцветке.

Дизайн самого смартфона уже был раскрыт ранее. Pixel 11 сохранит общую концепцию прошлых поколений, но получит заметно уменьшенные рамки вокруг 6,3-дюймового экрана и полностью черный блок камер – без подстройки под цвет корпуса.

Видео дня

Фото Pixel 11 23 июля 2026
Фото Pixel 11 23 июля 2026
Фото Pixel 11 23 июля 2026
Фото Pixel 11 23 июля 2026

Флагманские Pixel 11 Pro и 11 Pro XL также получат по четыре варианта расцветки, но с более спокойной палитрой: классическая черная, серая, темно-зеленая и коралловая.

Судя по рендерам, Pro-версии будут отличаться полированной металлической рамкой и премиальными материалами корпуса.

Фото Pixel 11 Pro 23 июля 2026
Фото Pixel 11 Pro 23 июля 2026
Фото Pixel 11 Pro 23 июля 2026
Фото Pixel 11 Pro 23 июля 2026

Характеристики смартфонов также утекали ранее: вся линейка получит новый процессор Tensor G6, выполненный по новейшему 2-нм техпроцессу, а Pixel 11 Pro и 11 Pro XL получат мощное обновление камеры и увеличенную пиковую яркость. При этом некоторые параметры ухудшатся по сравнению с Pixel 10.

Новую линейку смартфонов Pixel презентуют 13 августа. А в начале 2027 года выйдет бюджетный Pixel 11a, о котором тоже уже почти все известно.

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