В интернете показали все цвета Google Pixel 11 и Pixel 11 Pro

Презентация серии Pixel 11 состоится 13 августа.

Новая утечка раскрыла самый детальный на сегодня внешний вид будущих флагманских телефонов Google – Pixel 11 и 11 Pro/Pro XL – незадолго до их официальной презентации 13 августа. Об этом сообщает Android Authority.

Базовая модель Pixel 11, по информации инсайдеров, получит сразу три новых цвета: фисташковый, сиреневый и фуксия. Также смартфон можно будет купить в полуночной расцветке.

Дизайн самого смартфона уже был раскрыт ранее. Pixel 11 сохранит общую концепцию прошлых поколений, но получит заметно уменьшенные рамки вокруг 6,3-дюймового экрана и полностью черный блок камер – без подстройки под цвет корпуса.

Видео дня

Флагманские Pixel 11 Pro и 11 Pro XL также получат по четыре варианта расцветки, но с более спокойной палитрой: классическая черная, серая, темно-зеленая и коралловая.

Судя по рендерам, Pro-версии будут отличаться полированной металлической рамкой и премиальными материалами корпуса.

Характеристики смартфонов также утекали ранее: вся линейка получит новый процессор Tensor G6, выполненный по новейшему 2-нм техпроцессу, а Pixel 11 Pro и 11 Pro XL получат мощное обновление камеры и увеличенную пиковую яркость. При этом некоторые параметры ухудшатся по сравнению с Pixel 10.

Новую линейку смартфонов Pixel презентуют 13 августа. А в начале 2027 года выйдет бюджетный Pixel 11a, о котором тоже уже почти все известно.

Вас также могут заинтересовать новости: