Кроме флагманов в линейке бренда появится еще один доступный девайс.

Стартап Nothing только недавно представил бюджетный смартфон CMF Phone (1), а в ближайшие недели готовится к выпуску модели Nothing Phone (2a) Plus. В интернете появились почти все характеристики одного из важнейших релизов лета.

Plus-версия Nothing Phone (2a) предложит пару важных изменений в сравнении с базовым Phone (2a). Так, разрешение селфи-камеры увеличится с 32 Мп до 50 Мп, а мощность зарядки – с 45 Вт до 50 Вт. Также новинка получит эксклюзивный чипсет MediaTek Dimensity 7350 Pro. В остальном все останется без изменений.

Характеристики Nothing Phone (2a) Plus:

Экран: 6,7", OLED, 1080p, 120 Гц, до 1300 нит, Gorilla Glass 5.

Процессор: MediaTek Dimensity 7350 Pro, Mali-G610 MC4; он обеспечит 10% прирост производительности и 30% более быструю графику по сравнению с чипом Dimensity 7200 Pro, используемым в Nothing Phone (2a).

Память: 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ ПЗУ UFS 3.1.

Камеры: 50 Мп с OIS (основная), 50 Мп (ширик); 50 Мп (фронтальная).

Аккумулятор: 5000 мАч, зарядка 50 Вт.

Смартфон выйдет на рынок с интерфейсом NothingOS 2.6 на базе Android 14. Производитель предложит 3 года обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности. Из прочих фишек: NFC, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, стереодинамики.

Видео дня

Nothing представит (2a) Plus на презентации 31 июля. Стоимость пока не раскрываются, но базовый Phone (2a), который вышел в марте этого года, оценили в 329 евро. Для сравнения, флагманский Nothing Phone (2) стоит 679 евро.

Стартап Nothing, который основал один из создателей OnePlus, в последние годы вызвал немалый интерес у энтузиастов в мире Android. Их смартфоны выделяются уникальным дизайном, сбалансированным железом одной из самых отзывчивых оболочек OC.

В конце апреля Nothing выпустил Ear и Ear (а) – продолжение самых красивых наушников на рынке. Обе модели вышли с поддержкой ChatGPT, а младшая версия, помимо черного и белого, получила желтую расцветку.

А специалисты называли 4 лучших бюджетных смартфонов для покупки в 2024 году. Эти устройства в пределах 200 долларов имеют заметные компромиссы, но предлагают все необходимые функции, включая качественные камеры и NFC для бесконтактных платежей.

Вас также могут заинтересовать новости: