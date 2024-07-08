Представлен бюджетник CMF Phone (1) – самый необычный смартфон 2024 года

Новинка получила возможность кастомизации, съемную батарею и сменную заднюю крышку.

Создатели "прозрачных" девайсов, компания Nothing представила CMF Phone 1 – первый смартфон от суббренда CMF. Дизайн, как и полагается, необычный, а ценник точно порадует потенциальных покупателей, пишет GSMArena.

Бюджетник выделятся на фоне конкурентов концепцией "модульности", которая позволяет пользователям самим менять внешность смартфона. Помимо того, что к задней части можно прикрепить ряд аксессуаров вроде ремешка, подставки и держателя для карточек, так еще есть возможность заменить заднюю панель.

В комплекте к телефону будет лежать маленькая отвертка для снятия крышки. "Родная" батарея, кстати, съемная. Ее можно самостоятельно заменить в путешествии, или когда ресурс первой иссяк. Еще в коробку положили провод, но блока зарядки нет.

Технические характеристики относят CMF Phone 1 к среднему классу. Девайс вышел с 6,7-дюймовым Full HD+ AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 7300, 6/8 Гбайт оперативной памяти, батареей 5000 мАч, двойной камерой 50 + 2 Мп и 16 Мп селфи. Корпус защищен по стандарту IPX2, а обновления ОС Android будут приходить в течение двух лет.

На YouTube уже появились первые обзоры. CMF Phone 1 поступит в продажу 12 июля по цене от 199 долларов за версию 8/128 ГБ. В Европе цены стартуют от 209 евро.

В будущем совместимых аксессуаров будет еще больше, поэтому владельцы смартфона смогут собрать свой идеальный девайс. Большинство аксессуаров стоят 25 евро, задняя крышка – 35 евро.

Ранее авторитетные обозреватели из The Verge назвали лучшие смартфоны с Android в 2024 году. В список попали модели от Samsung, OnePlus, Google и даже одно устройство Nothing.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Бенчмарк AnTuTu называл смартфоны, которые в 2024 году предлагают лучшее соотношение цены-качества.

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