Эти недорогие устройства имеют заметные компромиссы, но предлагают все необходимые функции, включая качественные камеры и NFC для бесконтактных платежей.

На рынке доступных смартфонов сегодня по-настоящему огромнейший выбор. Но подобрать оптимальный Android-бюджетник зачастую гораздо сложнее, чем купить продвинутый дорогой флагман.

Редакция CNET выбрала лучшие недорогие смартфоны летом 2024 года – все в пределах 200 долларов и даже дешевле. Некоторые из них вышли больше года назад, но до сих пор не потеряли своей актуальности.

Samsung Galaxy A15 – самый оптимальный выбор для тех, кто хочет купить смартфон, который прослужит долгие годы. Samsung обещает четыре года обновлений ПО и пять лет поддержки безопасности, что в данном ценовом диапазоне не имеет себе равных. Видео дня

Кроме того, телефон предлагает яркий 90-герцовый AMOLED-экран с FullHD-разрешением, достаточно мощный чипсет и батарею на 5000 мАч, на полную зарядку которого уходит 70 минут. Но вот если для вас качество фото/видео имеет значение, то лучшее рассмотреть другие варианты.

Moto G Stylus (2023) – лучший бюджетный камерофон. Помимо встроенного стилуса, аппарат оснащен достойной 50-мегапиксельной основной камерой, которая отлично справляется в различных условиях освещения. Вдобавок, здесь очень хороший режим портретной съемки.

– лучший бюджетный камерофон. Помимо встроенного стилуса, аппарат оснащен достойной 50-мегапиксельной основной камерой, которая отлично справляется в различных условиях освещения. Вдобавок, здесь очень хороший режим портретной съемки. Хоть это оптимальный выбор для фотолюбителей, политика Motorola в отношении обновлений ПО предусматривает, что получать новые версии ОС Android он будет лишь два года. Поэтому, если вы не планируете менять смартфон через пару лет, лучше остановиться на Galaxy A15.

Motorola Moto G 5G (2024) – для просмотра видео и браузинга. Хоть экран у него IPS, зато поддерживается повышенная герцовка 120 Гц: это идеальный вариант для тех, кто много времени проводит в интернете, говорят специалисты. А еще телефон получил водоотталкивающий корпус и задник из экокожи.

– для просмотра видео и браузинга. Хоть экран у него IPS, зато поддерживается повышенная герцовка 120 Гц: это идеальный вариант для тех, кто много времени проводит в интернете, говорят специалисты. А еще телефон получил водоотталкивающий корпус и задник из экокожи. В остальном смартфон подводит короткий срок обновления ПО, что ограничивает количество лет, в течение которых вы можете безопасно пользоваться им, прежде чем его придется заменить.

Samsung Galaxy A03S – ультрабюджетный вариант. Простой смартфон для самых нетребовательных юзеров, но который справляется с большинством основных задач. На распродажах сейчас его можно найти дешевле 125 долларов.

– ультрабюджетный вариант. Простой смартфон для самых нетребовательных юзеров, но который справляется с большинством основных задач. На распродажах сейчас его можно найти дешевле 125 долларов. Традиционно, Samsung не скупится на обновления: этот "бюджетник" точно будет обновляться до 2026 года, а это полные 4 года поддержки с момента запуска, что неслыханно для такого дешевого телефона.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Бенчмарк AnTuTu называл смартфоны, которые летом 2024 года самые выгодные по соотношению цена и качество.

А если вы устали от "лопатофонов", эксперты выбрали 6 лучших компактов на рынке. Эти смартфоны не только радуют размерами и характеристиками, но и не потеряют свою актуальность в ближайшие годы.

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