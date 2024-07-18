На рынке доступных смартфонов сегодня по-настоящему огромнейший выбор. Но подобрать оптимальный Android-бюджетник зачастую гораздо сложнее, чем купить продвинутый дорогой флагман.
Редакция CNET выбрала лучшие недорогие смартфоны летом 2024 года – все в пределах 200 долларов и даже дешевле. Некоторые из них вышли больше года назад, но до сих пор не потеряли своей актуальности.
Samsung Galaxy A15 – самый оптимальный выбор для тех, кто хочет купить смартфон, который прослужит долгие годы. Samsung обещает четыре года обновлений ПО и пять лет поддержки безопасности, что в данном ценовом диапазоне не имеет себе равных.Видео дня
- Кроме того, телефон предлагает яркий 90-герцовый AMOLED-экран с FullHD-разрешением, достаточно мощный чипсет и батарею на 5000 мАч, на полную зарядку которого уходит 70 минут. Но вот если для вас качество фото/видео имеет значение, то лучшее рассмотреть другие варианты.
- Moto G Stylus (2023) – лучший бюджетный камерофон. Помимо встроенного стилуса, аппарат оснащен достойной 50-мегапиксельной основной камерой, которая отлично справляется в различных условиях освещения. Вдобавок, здесь очень хороший режим портретной съемки.
- Хоть это оптимальный выбор для фотолюбителей, политика Motorola в отношении обновлений ПО предусматривает, что получать новые версии ОС Android он будет лишь два года. Поэтому, если вы не планируете менять смартфон через пару лет, лучше остановиться на Galaxy A15.
- Motorola Moto G 5G (2024) – для просмотра видео и браузинга. Хоть экран у него IPS, зато поддерживается повышенная герцовка 120 Гц: это идеальный вариант для тех, кто много времени проводит в интернете, говорят специалисты. А еще телефон получил водоотталкивающий корпус и задник из экокожи.
- В остальном смартфон подводит короткий срок обновления ПО, что ограничивает количество лет, в течение которых вы можете безопасно пользоваться им, прежде чем его придется заменить.
- Samsung Galaxy A03S – ультрабюджетный вариант. Простой смартфон для самых нетребовательных юзеров, но который справляется с большинством основных задач. На распродажах сейчас его можно найти дешевле 125 долларов.
- Традиционно, Samsung не скупится на обновления: этот "бюджетник" точно будет обновляться до 2026 года, а это полные 4 года поддержки с момента запуска, что неслыханно для такого дешевого телефона.
В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Бенчмарк AnTuTu называл смартфоны, которые летом 2024 года самые выгодные по соотношению цена и качество.
А если вы устали от "лопатофонов", эксперты выбрали 6 лучших компактов на рынке. Эти смартфоны не только радуют размерами и характеристиками, но и не потеряют свою актуальность в ближайшие годы.