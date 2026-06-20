Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат обновление до Android 17

Обновление получат смартфоны серии Xiaomi 17, 15 и 14, а также устройства Redmi, POCO и планшеты бренда.

В сети появился список устройств Xiaomi, которые получат следующую версию прошивки – HyperOS 4 на базе Android 17. Информацию о них выложили на портале Gizmochina, регулярно отслеживающий выход новых прошивок для аппаратов производителя.

Новая версия HyperOS, по данным журналистов, будет не просто визуальным обновлением. Xiaomi собирается серьезно переработать систему: улучшить скорость работы, оптимизировать энергопотребление, усилить приватность и защиту данных, а также сделать оболочку более "чистой".

Официальный анонс HyperOS 4 ожидается летом 2026 года в Китае, а глобальный релиз может стартовать осенью, после масштабного бета-тестирования.

Видео дня

Полный перечень совместимых устройств выглядит так:

Xiaomi

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mix Flip

Redmi

Redmi Note 15

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Special

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14S

Redmi Turbo 5

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15C

Redmi 15C 4G

Redmi 15A

Redmi A7

Redmi A7 Pro

Redmi A7 Pro 4G

Redmi A5

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 9.7

POCO

POCO F8 Pro

POCO F8 Ultra

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro Max

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6 Pro

POCO M8

POCO M8s

POCO M8 Pro

POCO M7 4G

POCO M7 Plus

POCO C85

POCO C85 4G

POCO C85x

POCO C81

POCO C81 Pro

POCO C81x

POCO C71

POCO Pad X1

POCO Pad M1

POCO Pad C1

16 июня 2026 Google официально выпустила стабильную версию Android 17, которая начала поступать на устройства Pixel. Владельцам телефонов других брендов придется подождать несколько недель или месяцев.

Напомним, Android 17 приносит серьезные улучшения безопасности, новые возможности многозадачности, расширенные функции конфиденциальности и ряд инструментов на базе искусственного интеллекта.

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