Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон 2026 года: что он умеет

У Redmi 17С большой 120-герцовый дисплей, батарейка 5160 мАч и 3,5-мм разъем для наушников.

Компания Xiaomi выпустила обновление в серии Redmi С – Redmi 17С. Устройство относится к начальному сегменту и позиционируется как самый дешевый смартфон 2026 года в линейке производителя, пишет Gizmochina.

Стоимость Redmi 17С составляет 115 долларов (~5000 грн) за конфигурацию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. За эти деньги покупатели получают:

6,88-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц, частотой отклика 240 Гц, поддержкой DC Dimming и сертификацией TÜV Rheinland, снижающей нагрузку на глаза.

Процессор MediaTek Helio G81-Ultra, ориентированный на базовую производительность и энергоэффективность.

Аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 18 Вт.

Круглый фотоблок с основной камерой на 13 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

К дополнительным плюсам также можно отнести боковой сканер отпечатков пальцев и аудиоджек 3,5 мм. В качестве операционной системы выступает фирменная оболочка Hyper OS 3. Смартфон предлагается в трех цветовых решениях: голубом, красном (с текстурой под кожу) и черном.

Видео дня

Сейчас Redmi 17С продается только в Китае. Релиз глобальной версии состоится в ближайшее время.

Ранее в сети появился список смартфонов Xiaomi, которые получат HyperOS 4 на базе Android 17. До конца года развертывание охватит более 60 моделей бренда.

Как УНИАН уже писал, Xiaomi выпустила неожиданное обновление HyperOS для устаревших смартфонов. Xiaomi 12, Redmi Note 11 Pro+ и другие популярные модели еще некоторое время останутся актуальными.

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