Android 17 начала приходить на смартфоны Xiaomi: кто уже может обновиться

Обновление распространяется в составе фирменной оболочки HyperOS 3.3 и уже доступно для владельцев Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 15T Pro.

Xiaomi начала распространение стабильной версии Android 17 для некоторых своих флагманских телефонов. Таким образом, китайский производитель стал первым брендом после Google, который порадовал пользователей новейшей версией ОС.

Как пишет портал Android Authority, обновление распространяется в составе фирменной оболочки HyperOS 3.3 и уже доступно для владельцев Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 15T Pro.

Для Xiaomi столь быстрый выпуск новой версии Android стал неожиданностью. В последние годы компания регулярно отставала от графика обновлений, но теперь смогла опередить других производителей Android, включая Samsung, которая продолжает тестировать Android 17 в рамках беты One UI 9.0.

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Пользователи сообщают, что заметных визуальных изменений или новых функций после установки не появилось – в списке нововведений указаны только исправления безопасности и общие улучшения. В то же время некоторые отмечают более плавную работу системы.

Ожидается, что действительно крупные изменения станут доступны только с релизом HyperOS 4.0, предположительно, в сентябре этого года. Примерно в это же время состоится презентация линейки смартфонов Xiaomi 18, которые будут работать на новой ОС "из коробки".

Смартфоны Pixel получили Android 17 еще в середине июня – он стал одним из крупнейших обновлений за последние годы. Система предлагает глубокую интеграцию ИИ на базе Gemini, обновленный дизайн эффектами "размытия", усиленные механизмы защиты данных и новые функции многозадачности.

Ранее в сети собрали список смартфонов Xiaomi, которые точно получат обновление до Android 17.

На днях Apple открыла доступ к публичной бета-версии iOS 27, благодаря чему пользователи iPhone 11 и новее могут оценить новую систему за два месяца перед финальным выпуском.

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