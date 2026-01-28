Как сохранить батарею iPhone на уровне 100%: простой лайфхак, который реально работает

Apple считает нормой 80% емкости после 1000 циклов, но при грамотном использовании износ может быть значительно меньше.

Проблемы с деградацией аккумулятора iPhone – одна из самых частых жалоб пользователей. Особенно остро они проявлялись в последних поколениях, что отражается на времени работы и долговечности устройства.

Блогер Brandon Butch поделился способом, который позволяет поддерживать здоровье батареи iPhone на уровне 100%. И дело не в магии, а в понимании того, как на самом деле работает литий‑ионная батарея, пишет Supercar Blondie.

Что больше всего портит аккумулятор iPhone

Главный фактор, который влияет на здоровье батареи – это циклы зарядки: каждый раз, когда батарея "проходит" полный цикл (от полного заряда до глубокой разрядки), батарея немного истощается.

Apple считает нормой сохранение примерно 80% емкости после ~1000 таких циклов, но блогеру удалось сохранить 97% заряда батареи после более чем 300 циклов зарядки на своем iPhone 16 Pro.

Прежде всего важно не держать смартфон на полной зарядке весь день и не разряжать его до нуля. Оптимальный диапазон заряда – примерно от 20% до 80%. Это снижает число циклов, влияющих на срок службы батареи.

Еще один способ регулирования состояния батареи – снижение температуры. Это включает в себя отказ от использования iPhone во время зарядки, а также от оставления смартфона под прямыми солнечными лучами.

Перегрев – это главный враг литий-ионных батарей – отметил блогер.

Также сохранить батарею iPhone на уровне 100% возможно, если отдавать предпочтение медленной и беспроводной зарядке. Они выделяют меньше тепла и действуют бережнее для аккумулятора по сравнению с быстрыми проводными зарядками.

