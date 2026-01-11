Выпущенный 15 лет назад iPhone неожиданно снова стал популярным: в чем причина

Из-за вирусных видео в TikTok и Instagram телефон стали воспринимать как модный ретро-гаджет.

Выпущенный 15 лет назад классический iPhone 4 неожиданно вновь оказался в центре внимания. Современная молодежь активно ищет, где купить смартфон в начале 2026 года, пишет Forbes.

Дело не в том, что Apple что-то сделала со смартфоном. Вирусные ролики в соцсетях, особенно в TikTok (хэштег #digicam) превратили старый телефон в настоящий модный ретро-гаджет. Пользователи публикуют видео и фото, снятые на iPhone 4, которые дают "зернистый" результат – в противовес сверхчетким снимкам современных iPhone.

Также пользователи отмечают уникальный дизайн iPhone 4, стальную рамку и компактный 3,5-дюймовый экран. Как итог, за последний год спрос на телефон вырос почти на 1000%.

Видео дня

В то же время эксперты предупреждают, что использование iPhone 4 в 2026 году несет определенные риски. Модель давно не получает патчей безопасности и не поддерживает современные версии iOS. Это делает ее уязвимым к утечке данных и краже учетных записей.

Хотя iPhone 4 когда‑то был настоящим прорывом и установил стандарты для будущих смартфонов, сегодня он остается скорее эстетичным аксессуаром и инструментом для съемки "ретро" фото, а не полноценным устройством для повседневной жизни.

Ранее в этом месяце Apple обновила список винтажных девайсов, добавив туда iPhone 11 Pro. Для пользователей это означает, что сервисные центры будут принимать смартфон на ремонт только при наличии соответствующих запчастей. А в декабре 2025 оригинальный iPhone SE признали "устаревшим".

УНИАН рассказывал о новом тренде у зумеров – они заменяют музыкальные сервисы по типу Spotify старыми MP3-плеерами. Эти гаджеты ценят за отсутствие навязчивой рекламы и стабильный уровень звука.

Вас также могут заинтересовать новости: