Не так давно пользователи iPhone 14 жаловались на работу аккумуляторов, которые стали быстро терять заряд. Аналогичная ситуация наблюдается с iPhone 15.

Владельцы смартфонов линейки iPhone 15 столкнутся с проблемой быстрой деградации аккумуляторных батарей. Аналогичная ситуация наблюдалась и в iPhone 14 – у многих пользователей процент износа батареи меньше чем за год упал ниже 90%.

Как удалось выяснить журналистам WCC Ftech, все дело в том, что последние линейки iPhone оснащены "дешевыми" аккумуляторами, предназначенными всего для 600 циклов зарядки. Сегодня многие производителей используют батареи, рассчитанные по крайней мере на 800 циклов.

Справедливости ради, в этом случае другие компании идут на компромисс за счет использования более дешевых материалов и "железа". Apple, как отмечается, делает все наоборот – закупает более дешевые аккумуляторы, сохраняя при этом стандартную стоимость продукта.

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Еще одна причина подобного решения – развитый сервис замены батареи за дополнительную плату. Такого нет ни у одного производителя смартфонов. Поэтому, как пишет WCC Ftech, не исключительно, что "яблочная" компания просто хочет заработать на регулярной замене аккумуляторов.

Отметим, что проблема быстрой деградации аккумуляторов в устройствах Apple существует практически во всех поколениях моделей iPhone, однако в последних линейках жалобы пользователей участились. Батареи в iPhone 14 и 15 стареют уж чересчур быстро.

Как понять, что пора менять батарею смартфона

Принято считать, что если уровень емкости батареи упал ниже 80%, то ее рекомендуется поменять, а если ниже 70% – обязательно. При таких цифрах смартфон не только живет меньше без подзарядки, но и подвержен самопроизвольным перезагрузкам.

Обычно аккумулятор современного смартфона приближается к отметке 80% на третьем году жизни. В случае с iPhone, деградация батареи наступает раньше.

В этом случае может помочь калибровка аккумулятора – эта процедура помогает не только поддерживать заряд на оптимальном уровне, но и увеличить срок жизни батареи.

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