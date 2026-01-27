Apple внезапно обновила множество старых iPhone и iPad – не тяните с установкой

Вместе с релизом iOS 26.2.1 для актуальных смартфонов, компания Apple не забыла о тех, кто использует более старые версии iOS. Модели iPhone 5-, 8- и даже 13-летней давности тоже получили свежий апдейт.
Согласно источнику, для всех владельцев старых смартфонов и планшетов доступны четыре обновления – iOS/iPadOS 12.5.8, iOS/iPadOS 15.8.6, iOS/iPadOS 16.7.13 и iOS/iPadOS 18.7.4. Обновиться смогут владельцы следующих устройств Apple:
iOS/iPadOS 12.5.8
- iPhone 5s
iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPad Air
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPod touch (6 поколение)
iOS/iPadOS 15.8.6
- iPhone 6s
iPhone 7
- iPhone SE (1 поколение)
- iPad Air 2, iPad mini (4 поколение)
- iPod touch (7 поколение)
iOS/iPadOS 16.7.13
iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPad 5
- iPad Pro 9,7"
- iPad Pro 12.9"
iOS/iPadOS 18.7.4
iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPad Pro 13"
- iPad Pro 12.9" (3 поколение и новее)
- iPad Pro 11" (1 поколение и новее)
- iPad Air (3 поколение и новее)
- iPad (7 поколение и новее)
- iPad mini (5 поколение и новее)
Обновления не приносят новых функций, но направлены на повышение безопасности операционной системы и мелкие доработки. В случае с iPhone 5s, которому уже 13 лет, обновление продлевает срок действия сертификата, необходимого для работы таких функций, как iMessage и FaceTime, а также для процедуры активации устройства.
Последний раз Apple выпускала обновления для iPhone 5s и iPhone 6 еще в январе 2023 года. Тогда апдейт принес важные исправления безопасности.
УНИАН рассказывал, что выпущенный 15 лет назад iPhone 4 снова стал популярным. Из-за вирусных видео в TikTok и Instagram старый айфон стали воспринимать как модный ретро-гаджет.
Напомним, на днях Apple представила новое поколение AirTag для поиска вещей. Если не брать в расчет зарядки и адаптеры – это самый доступный гаджет американского бренда.