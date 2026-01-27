Apple внезапно обновила множество старых iPhone и iPad – не тяните с установкой

Вместе с релизом iOS 26.2.1 для актуальных смартфонов, компания Apple не забыла о тех, кто использует более старые версии iOS. Модели iPhone 5-, 8- и даже 13-летней давности тоже получили свежий апдейт.

Согласно источнику, для всех владельцев старых смартфонов и планшетов доступны четыре обновления – iOS/iPadOS 12.5.8, iOS/iPadOS 15.8.6, iOS/iPadOS 16.7.13 и iOS/iPadOS 18.7.4. Обновиться смогут владельцы следующих устройств Apple:

iOS/iPadOS 12.5.8

  • iPhone 5s

  • iPhone 6

  • iPhone 6 Plus
  • iPad Air
  • iPad mini 2
  • iPad mini 3
  • iPod touch (6 поколение)

iOS/iPadOS 15.8.6

  • iPhone 6s

  • iPhone 7

  • iPhone SE (1 поколение)
  • iPad Air 2, iPad mini (4 поколение)
  •  iPod touch (7 поколение)

iOS/iPadOS 16.7.13

  • iPhone 8

  • iPhone 8 Plus
  • iPhone X
  • iPad 5 
  • iPad Pro 9,7"
  • iPad Pro 12.9" 

iOS/iPadOS 18.7.4

  • iPhone XS

  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPad Pro 13"
  • iPad Pro 12.9" (3 поколение и новее)
  • iPad Pro 11" (1 поколение и новее)
  • iPad Air (3 поколение и новее)
  • iPad (7 поколение и новее)
  • iPad mini (5 поколение и новее)

Обновления не приносят новых функций, но направлены на повышение безопасности операционной системы и мелкие доработки. В случае с iPhone 5s, которому уже 13 лет, обновление продлевает срок действия сертификата, необходимого для работы таких функций, как iMessage и FaceTime, а также для процедуры активации устройства.

Последний раз Apple выпускала обновления для iPhone 5s и iPhone 6 еще в январе 2023 года. Тогда апдейт принес важные исправления безопасности.

УНИАН рассказывал, что выпущенный 15 лет назад iPhone 4 снова стал популярным. Из-за вирусных видео в TikTok и Instagram старый айфон стали воспринимать как модный ретро-гаджет.

Напомним, на днях Apple представила новое поколение AirTag для поиска вещей. Если не брать в расчет зарядки и адаптеры – это самый доступный гаджет американского бренда.

