Новый флагманский смартфон Samsung S27 разочаровал пользователей еще до выхода

Базовый смартфон флагманской серии не получит новый экран и сохранит старые камеры.

Источники в цепочке поставок сообщают, что базовый смартфон серии Samsung Galaxy S27 получит минимальные изменения по сравнению с нынешним Galaxy S26.

В частности, базовый Galaxy S27 получит тот же самый экран, что стоит в Galaxy S26. Кроме того, камеры Samsung тоже менять не станет, сообщает Phone Arena. Информации о чипе, объеме оперативной памяти и емкости аккумулятора пока нет.

Отсутствие существенных изменений по части экрана может быть связано с переходом с собственных дисплеев Samsung Display на экраны от китайской BOE. Ранее сообщалось, что китайские экраны могут обходиться на 5 долларов дешевле на каждом смартфоне.

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При этом более дорогие модели линейки могут получить гораздо больше нововведений. Ранее в утечках уже упоминались возможные улучшения для Galaxy S27 Ultra, включая увеличенную батарею, изменения в системе камер и поддержку магнитной зарядки стандарта Qi2.

Также компания готовит совершенно новую модель Galaxy S27 Pro, которая будет занимать позицию ниже Ultra и станет альтернативой для тех, кому не нужен стилус.

Ранее в этом месяце Samsung представила бюджетный смартфон, который будет получать обновления аж до 2032 года. Также Galaxy A27 получил переработанный внешний вид и защиту Gorilla Glass Victus+.

Накануне Apple официально подтвердила, что поднимет цены на большинство своих устройств. По оценкам аналитиков, будущие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут подорожать до 1300-1400 долларов.

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