Apple подтвердила, что поднимет цены на большинство своих устройств

Во всем виноват кризис чипов и микросхем памяти, вызванный ИИ-бумом.

Apple предупредила о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Во всем виноват кризис чипов и микросхем памяти, вызванный ИИ-бумом.

"К сожалению, повышение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромные повышения стоимости комплектующих, и пытались оградить наших клиентов от этого, но ситуация стала невыносимой", – заявил Тим Кук в интервью The Wall Street Journal.

Какие именно товары подорожают и насколько, он не уточнил, но можно предположить, что речь идет об iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, который покажут в сентябре. По оценкам исследовательской компании TechInsights, если Apple полностью переложит возросшие расходы на покупателей, телефоны могут подорожать на $270 долларов и выше, но это пока только предположения.

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Apple также подтвердила, что не планирует создавать собственные заводы по производству памяти и накопителей. "Мы не можем делать все сами" – заявил Тим Кук. Корпорация из Купертино является одним из крупнейших в мире покупателей памяти и накопителей.

Основной причиной кризиса стал бум искусственного интеллекта. Крупнейшие технологические корпорации выкупают огромные объемы DRAM и NAND, что привело к четырехкратному росту цен с 2025 года и историческим истощением складских запасов. Производители перенаправляют мощности на выпуск высокопроизводительной памяти для ИИ‑серверов, а на потребительский рынок поставок не хватает.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple после более 15 лет руководства компанией – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий глава, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир".

Презентация iPhone 18 Pro/Pro Max ожидается в сентябре 2026 года – вместе с ними должны показать и первый складной iPhone. А вот стандартный iPhone 17, согласно утечкам, выйдет только весной 2027 года.

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