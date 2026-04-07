Samsung снизила цены на Galaxy S26 спустя всего несколько недель после выхода

Базовые версии Galaxy S26 и S26+ подешевели на 100 долларов, а флагманский Galaxy S26 Ultra – сразу на 200 долларов.

Компания Samsung впервые снизила цены на флагманскую линейку Galaxy S26 в США спустя всего несколько недель после выхода устройств. На это обратил внимание SamMobile.

Речь идет о моделях S26, S26+ и S26 Ultra, для которых начали действовать новые скидки без необходимости сдачи старого устройства по trade-in. Теперь покупатели могут получить мгновенную скидку еще до оформления заказа.

Согласно информации, базовые версии Galaxy S26 и S26+ подешевели на 100 долларов, а премиальный Galaxy S26 Ultra – сразу на $200. После снижения цен устройств стартуют от 799, 999 и 1099 долларов соответственно. Таким образом, дисконт достигает порядка 18%.

Отмечается, что скидка распространяется на все варианты памяти и цветовые версии смартфонов. Причины резкого снижения цен на раннем этапе продаж не раскрываются.

Таким образом, несмотря на рост стоимости компонентов и первоначальное повышение цен на новую флагманскую серию, Samsung уже меньше чем через месяц после релиза начала стимулировать продажи более агрессивными скидками.

В конце февраля Samsung представила флагманскую линейку Galaxy S26. Модель Ultra сохранила поддержку стилуса, получила "антишпионский экран" и чипсет Snap 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 (зависит от региона), Младшим моделям S26 и S26+ также достались новые процессоры, а вот дисплеи без антишпионской фишки.

Ранее эксперты DxOMark оценили возможности камеры S26 Ultra – флагман уступил даже iPhone 16 Pro. Samsung пока не может бросить вызов лидерам сегмента, но демонстрирует последовательный прогресс, хотя и довольно медленный.

