У границ РФ готовятся к худшему: Newsweek назвал страны, которые стали примером для всего НАТО

Восточноевропейские страны НАТО выработали собственную модель подготовки к возможной войне с Россией.

Восточноевропейские страны, которые еще совсем недавно считались наиболее уязвимыми членами НАТО, сегодня становятся примером.

Именно государства рядом с Россией показали наиболее комплексный подход к обороне, сочетая увеличение военных расходов с подготовкой общества к возможным угрозам, пишет в своей статье расследовательница Newsweek Джульетта Бретан.

Указывается, что лидерами по оборонным расходам уже стали Польша, Литва, Латвия и Эстония. По словам Бретан, эти страны начали готовиться к возможной угрозе значительно раньше большинства западноевропейских государств.

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"После кибератаки на Эстонию в 2007 году, войны России против Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году государства Балтии и Польша ускорили модернизацию армий, усилили кибербезопасность и восстановили обязательную военную службу", - акцентировала Бретан.

Расследовательница отметила, что в этих странах особое внимание уделяется не только вооруженным силам, но и подготовке гражданского населения. Например, в странах Балтии развивают систему так называемой "тотальной обороны": обучают молодежь современным технологиям, включая использование беспилотников, проводят учения по кибербезопасности и готовят больницы к работе в условиях возможной войны.

Кроме того, Польша и страны Балтии активно укрепляют восточный фланг НАТО. В регионе создаются оборонительные сооружения, включая бункеры, противотанковые заграждения и инженерные укрепления. К тому же Польша реализует масштабный проект "Восточный щит", который должен усилить защиту границ с Беларусью и Калининградской областью России.

Что в других странах Европы

Бретан отметила, что с окончанием холодной войны в Европе начали считать Россию за умиротворенного партнера, поэтому приуменьшали любую угрозу. В связи с этим, численность немецких войск сократилась с 585 тыс. в 1990 году до 177 тыс. в 2016 году, в то время как численность британской армии сократилась на 30% с 2000 по 2024 год. Многие европейские государства также отменили призыв на военную службу. Тем временем все надежды в сфере безопасности были переложены на плечи на НАТО и США.

"Страны Балтии и Польша никогда не принимали эти предположения", - констатировала журналистка.

Что делали Польша и страны Балтии

Польша вступила в НАТО в 1999 году, а страны Балтии – в 2004 году, и сразу же начали модернизацию своих армий и инвестирование в оборону. Латвия и Литва восстановили воинскую повинность в 2010-х и 2020-х годах; недавно Литва сообщила о рекордном количестве добровольцев, поступивших на военную службу.

Страны также начали требовать от НАТО жестких гарантий безопасности, особенно в отношении статьи 5, которая гарантирует, что альянс защитит любое государство-член в случае нападения.

Энергетическая безопасность

Не менее важным направлением стала энергетическая безопасность. Так, Литва одной из первых в Европе полностью отказалась от российского газа благодаря строительству терминала сжиженного природного газа.

Автор статьи считает, что именно опыт Польши и стран Балтии сегодня формирует новую модель обороны НАТО. Вместо ориентации исключительно на военные бюджеты эти государства делают ставку на устойчивость всей страны – от армии и критической инфраструктуры до цифровой безопасности и подготовки населения.

По мнению журналистки, в условиях сохраняющихся угроз этот подход может стать ориентиром для остальных европейских союзников по НАТО.

"Государства, предлагающие НАТО новую модель обороны - это не обязательно те, которые тратят больше всего, а те, которые десятилетиями исходили из предположения, что могут стать следующими жертвами", - отметила она.

Другие новости о возможном нападении РФ

После начала полномасштабной войны РФ против Украины страны Балтии и Польша постоянно называют наиболее вероятным направлением возможной будущей конфронтации между Россией и НАТО. Такие оценки звучат со стороны западных разведок, военных аналитиков и руководства стран восточного фланга Альянса.

При этом, американская разведка предупредила Варшаву о риске возможных российских провокаций против критической инфраструктуры Польши с целью проверить реакцию НАТО. Среди возможных сценариев назывались удары беспилотниками или ракетами.

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