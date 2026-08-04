В Chrome нашли скрытую настройку, которая избавит от надоедливых всплывающих окон

Стоит открыть новый сайт, как браузер начинает заваливать запросами на использование геолокации, отправку уведомлений и другими разрешениями.

Постоянные запросы на отправку уведомлений, доступ к геолокации, камере и микрофону – одна из самых раздражающих особенностей мобильной версии Google Chrome. Однако, как выяснил журналист Android Police, большинство этих "всплывающих" окон можно отключить навсегда с помощью одной настройки браузера.

Эксперт отмечает, что обычное отключение уведомлений Chrome не решает проблему: сообщения перестают приходить, но сами всплывающие запросы никуда не исчезают. Поэтому нужно полностью отключить сами запросы на выдачу разрешений.

Для этого необходимо открыть Chrome на смартфоне, нажать на меню ⋮ в правом верхнем углу и перейти в "Настройки" → "Настройки сайтов" (Site Settings).

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Здесь собраны все разрешения, которые могут запрашивать сайты. Наиболее важные находятся в верхней части списка: геолокация (Location), камера (Camera), микрофон (Microphone) и уведомления (Notifications).

Для уведомлений Chrome предлагает два варианта: можно выбрать режим Collapse all requests, при котором запросы будут отображаться в свернутом виде и перестанут занимать весь экран. Но наиболее эффективный способ – включить функцию Don't allow sites to send notifications ("Не разрешать сайтам отправлять уведомления").

Таким же образом можно отключить запросы на доступ к камере, микрофону, NFC, датчикам движения, USB-устройствам и другим функциям смартфона.

По мнению автора материала, именно отключение всех ненужных запросов – одна из первых настроек, которую стоит выполнить после установки Chrome на новый смартфон. Это позволяет избавиться от постоянных всплывающих окон и случайных разрешений, которые пользователи нередко выдают по ошибке.

Если же разрешения уже были выданы каким-либо сайтам ранее, их придется отозвать вручную. Для этого достаточно открыть соответствующий раздел в "Настройках сайтов" (Site Settings), выбрать нужный сайт и удалить ранее предоставленный доступ.

В Android Police также считают, что Google стоит синхронизировать эти параметры между всеми устройствами, привязанными к одному аккаунту. Сейчас после покупки нового смартфона или установки Chrome на другой компьютер пользователям приходится заново отключать все запросы, хотя логичнее было бы сохранить эти предпочтения в учетной записи Google.

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