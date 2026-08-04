У берегов Греции обнаружили корабль, пролежавший на дне 2 400 лет: что было внутри

Груз сохранился настолько хорошо, что археологи уже определили, из каких портов отплывало судно.

Министерство культуры Греции сообщило , что у острова Андрос обнаружили затонувший античный корабль. На находку указал случайный очевидец, а для проверки информации на место выехала команда специалистов, передает La Brujula Verde.

В группу вошли археолог, реставратор и техник-водолаз. На глубине 39–44 метра они наткнулись на корабль, груз которого сохранился практически нетронутым. Исследователи сняли на камеру всё, что лежит на дне, а несколько артефактов подняли на поверхность – для лабораторных исследований.

В трюме – одни только торговые амфоры с острым дном, в которых когда-то перевозили вино, масло и консервы. Предварительный анализ выявил три типа посуды:

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амфоры Менде с полуострова Халкидики, славившегося виноделием;

амфоры Пепарифос с острова Скопелос;

и редкий для этих краёв тип "Солоха 2" – его связывают с Боспором и торговлей с Причёрноморьем.

Из каждого типа исследователи извлекли по одной целой амфоре, чтобы выяснить, что в них перевозили, откуда была глина и как их изготавливали.

Судя по форме амфор, специалисты датируют корабль концом V – началом IV века до нашей эры. Именно тогда заканчивалась Пелопоннесская война и начиналось господство Спарты в регионе. Несмотря на боевые действия, морская торговля в Эгейском море, по имеющимся данным, не прекращалась ни на день, а разнообразие груза подсказывает: корабль успел заглянуть в несколько портов, прежде чем пойти ко дну.

Помимо амфор, на дне обнаружили обломок свинцового якоря и кучу камней – скорее всего, балласт судна. По предварительным подсчётам, на корабле могло быть 600–650 амфор. Это не рекордная цифра, зато товар собран из разных уголков античного мира, что и делает находку особенно ценной.

Как отмечается в материале, в этой части Киклад затонувшие корабли встречаются нечасто, поэтому находка важна для изучения мореплавания и торговли позднеклассической эпохи. Андрос расположен на пересечении морских путей, поэтому есть все основания полагать, что судно держало курс на юг – возможно, в Пирей или Арголиду.

Анализ органических остатков, керамики и морской среды поможет воссоздать торговые маршруты и экономику Древней Греции. В настоящее время место раскопок находится под охраной, а поднятые артефакты законсервируют и впоследствии выставят в музее.

Новости науки

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