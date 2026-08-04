Как ухаживать за рождественником в августе, чтобы зимой он обильно зацвел

Август – решающий месяц для ухода за рождественником.

Именно август является одним из самых важных месяцев в цикле развития рождественника. В этот период растение активно наращивает новые побеги, поэтому правильный уход сейчас поможет обеспечить обильное цветение зимой, пишет Homes & Gardens.

Хотя до наступления холодов ещё остаётся несколько месяцев, август – подходящее время, чтобы уделить рождественнику чуть больше внимания.

В конце лета растение продолжает активно расти, поэтому важно создать для него благоприятные условия.

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Даже незначительные изменения в уходе могут положительно повлиять на дальнейшее развитие рождественника и подготовить его к сезону цветения.

Эксперты советуют обратить внимание на несколько важных моментов, которые помогут растению оставаться здоровым и порадовать обильным зимним цветением.

1. Поливайте регулярно, но давайте почве немного просыхать

Рождественник отличается от пустынных кактусов, ведь в природе он растет во влажных тропических лесах юго-восточной Бразилии, преимущественно на деревьях. В августе растение все еще активно развивается, поэтому нуждается в стабильной влажности.

Поливайте рождественник, когда верхний слой почвы подсохнет примерно на 2–3 см. После полива лишняя вода должна полностью стечь, ведь застой влаги может привести к загниванию корней.

В жаркие дни или в помещениях с кондиционером почва может высыхать быстрее, поэтому лучше проверять её состояние, а не придерживаться чёткого графика полива.

2. Подкормите до появления бутонов

Конец лета – последняя возможность подкормить рождественник перед началом периода цветения. Пока растение активно растет, каждые 2–4 недели можно использовать сбалансированное жидкое удобрение для комнатных растений в половинной концентрации.

Когда в начале осени появятся бутоны, подкормку нужно прекратить, чтобы растение направило силы на цветение.

Не стоит чрезмерно удобрять рождественник, ведь избыток удобрений может способствовать росту листьев, а не появлению цветов.

3. Обеспечьте яркий рассеянный свет

Рождественнику нужен яркий рассеянный свет. Лучшее место для него – подоконник, выходящий на восток. У южного или западного окна растение стоит защитить от сильного солнца легкой занавеской.

Если на лето рождественник вынесли на улицу, его лучше держать в затененном или полузатененном месте и вернуть в помещение до того, как температура опустится ниже 10 °C.

4. Не спешите пересаживать

Если рождественник здоров, в августе не стоит пересаживать его в более крупный горшок. Эти растения лучше цветут, когда корням немного тесно, а вмешательство перед сезоном цветения может помешать образованию бутонов.

Пересадку лучше проводить после окончания цветения. Раньше это нужно делать только тогда, когда корни выходят из дренажных отверстий или почва плохо пропускает воду.

5. Подготовьте рождественник к цветению

Хотя бутоны обычно начинают формироваться осенью, август – хорошее время для подготовки растения. Для запуска цветения рождественнику требуется 12–14 часов темноты ежедневно и более прохладные ночные температуры.

В конце лета стоит определить постоянное место для растения на осень. Когда появятся бутоны, рождественник лучше не переставлять, ведь изменения освещения, температуры или влажности могут привести к их опадению.

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