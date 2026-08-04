РФ ударила управляемыми авиабомбами по Сумам: погиб человек, в городе серьезные разрушения

Информация обо всех последствиях обстрела уточняется.

В ночь на 4 августа российская армия нанесла удар по Сумам управляемыми авиабомбами, в результате чего погиб один человек, а также есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

"Зафиксированы попадания в трёх точках Ковпаковского района. Под ударом - частный сектор и объекты инфраструктуры. К сожалению, на данный момент известно об одном погибшем. Также есть пострадавшие", - написал он.

По словам чиновника, информация о всех последствиях обстрела уточняется.

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"Угроза вражеских ударов сохраняется. Находитесь в безопасных местах", - добавил Григоров.

Обстрелы со стороны России - последние новости

Как писал УНИАН, россияне нанесли удар по заправке в Днепропетровской области, в результате чего погибли три человека. Также на месте попадания возник пожар, заправка и автомобили были разрушены.

Кроме того, сообщалось, что 2 августа Россия несколько раз за вечер атаковала Запорожье авиабомбами. В результате этой атаки погибли два человека - одного из них спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома.

Впоследствии число раненых возросло до одиннадцати человек. Среди них - две женщины, состояние которых медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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