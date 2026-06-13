Новый бюджетный телефон Samsung будет получать обновления аж до 2032 года (фото)

Galaxy A27 получил переработанный внешний вид и защиту Gorilla Glass Victus+, а с процессора Exynos Samsung перешла на решение Qualcomm.

Samsung без лишнего шума представила следующий бюджетный смартфон серии Galaxy A – A27. Новинка появилась на официальном сайте компании, благодаря чему его основные характеристики стали известны еще до анонса, сообщает GSMArena.

Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+(1080 × 2340 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 800 нит. Фронтальная камера 12 Мп встроена в круглый вырез в дисплее.

За производительность отвечает чипсет Snapdragon 6 Gen 3 с конфигурацией памяти 8 ГБ / 256 ГБ. К слову, в Galaxy A26 использовался фирменный Exynos 1380 . Гаджет также оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 25 Вт.

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Основная камера включает три модуля: главный датчик на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный на 5 Мп и макрокамеру на 2 Мп.

Одной из главных особенностей устройства стала расширенная программная поддержка. Samsung обещает шесть крупных обновлений Android – вплоть до 2032 года, что выделяет "бюджетник" на фоне конкурентов в своем ценовом классе.

Среди других особенностей – защита от пыли и брызг воды по стандарту IP64, закаленное стекло Gorilla Glass Victus+, поддержка 5G, двух SIM-карт, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 и боковой сканер отпечатков пальцев. В Европе новинку оценили в 350 евро, полноценный запуск состоится уже в ближайшее время.

Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.

Ранее специалисты назвали 4 настройки камеры Samsung, которые нужно изменить прямо сейчас для идеальных снимков .Даже самые премиальные модели Galaxy раскрывают свой потенциал только при правильной настройке камеры.

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