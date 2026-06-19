Nothing отменила выход нового бюджетного смартфона из-за кризиса памяти

Текущая ситуация на рынке сделала невозможным создание продукта, который ощущался бы шагом вперед, говорят в компании.

Nothing официально отказалась от разработки своего следующего бюджетного смартфона в линейке CMF – модели CMF Phone 3 Pro. Причиной стал резкий рост стоимости RAM памяти и других компонентов, который напрямую влияет на себестоимость смартфонов.

Внутри компании отмечают, что текущая ситуация на рынке сделала невозможным создание устройства, которое бы ощущалось как "заметный шаг вперед" по сравнению с Phone 2 Pro. В результате все работы над CMF Phone 3 Pro были свернуты.

Память сейчас является самым дорогим компонентом смартфона. Она дороже процессора, дисплея и в некоторых случаях может составлять более 50% от общей себестоимости устройства. Поэтому производители вынуждены либо повышать цены, либо урезать характеристики.

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Изначально CMF Phone 3 Pro должен был стать крупным обновлением серии CMF с улучшениями по части производительности, камера и автономности. Вместо него Nothing переключилась на другие устройства, в том числе в новых для себя товарных категориях.

Nothing CMF Phone 2 Pro вышел в апреле 2025 года. По мнению многих обозревателей, это лучший смартфон на рынке стоимостью до $300. У него есть все, что нужно: 120-Гц AMOLED-экран, оптимальный процессор для соцсетей и качественная тройная камера, включая телевик. Также есть поддержка NFC и "чистый" Android без оболочек.

УНИАН уже рассказывал, что из-за нехватки памяти Apple поднимет цены на большинство своих устройств, а Android-бренды приостанавиляют разработку Ultra-смартфонов.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные произвожители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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