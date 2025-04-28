CMF Phone 2 Pro отличается необычным дизайном и впервые в своем ценовом сегменте телеобъективом.

Бренд CMF, принадлежащий Nothing, представил смартфон CMF Phone 2 Pro. ​​​​​Несмотря на приписку Pro, это бюджетный аппарат, который получил мощную начинку, съемную заднюю панель, и, самое интересное, телеобъектив, пишет ZDNet.

Устройство получил ту же конструкцию, что и CMF Phone 1: благодаря болтам можно быстро открутить заднюю крышку и заменить панель. Их при желании получится печатать самому на 3D-принтере. Также поддерживаются сменные аксессуары, включая линзы на камеры.

Если Phone 1 вышел с процессором Dimensity 7300, то Phone 2 Pro получил Dimensity 7300 Pro. Он на 10% быстрее в целом и на 5% быстрее обрабатывает графику. Характеристики экрана тоже стали лучше: это 6,7-дюймовый OLED с разрешением FHD+, 120 Гц и яркостью до 3000 нит.

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Кроме того, смартфон получил лучший в ценовом сегменте набор из трех камер: 50 Мп (главный модуль), 8 Мп (ширик) и 50 МП (телеобъектив с 2-кратным оптическим и 20-кратным цифровым зумом).

Аппарат вышел с батареей емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Корпус сделан из пластика, есть защита IP54. Также появилась отдельная физическая кнопка Essential Key для быстрого запуска функций, например создания скриншотов или фотографирования.

На YouTube уже появились первые обзоры. CMF Phone 2 Pro поступит в продажу 5 мая по цене от 259 евро (~12 000 грн) за версию 8+128 ГБ.

У Xiaomi ранее в этом месяце вышел свой бюджетный монстр Redmi Turbo 4 Pro. Модель вышла с топовым процессором Snapdragon 8s Gen и батарейкой на 7550 мАч.

Как УНИАН уже рассказывал, в Европе утвердили единый "экодизайн" для всех смартфонов. Теперь они должны быть обязательно устойчивы к "случайным падениям", защищены от влаги и пыли, а их аккумуляторы сохранять не менее 80% емкости после 800 перезарядок.

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