Дефицит памяти вынудил Android-производителей отказаться от Ultra-смартфонов

Крупные китайские производители смартфонов приостанавливают разработку топовых моделей с приставкой Ultra, сосредоточившись на более массовых девайсах. Об этом пишет Phone Arena со ссылкой на инсайдеров.

Главная причина – резкий рост стоимости комплектующих, прежде всего оперативной памяти. Из-за этого производство ультрафлагманов становится менее выгодным: такие устройства получают максимально мощное "железо", но продаются хуже из-за высокой цены.

Альтернативный сценарий – повышение цен, однако, как следует из отчета, уже на отметке около 10 000 юаней ($1000) китайские смартфоны оказываются в одной ценовой категории с флагманами Samsung и Apple. При равенстве цен потребители, скорее всего, отдадут предпочтение iPhone и Galaxy, поэтому затраты на разработку Ultra-флагманов рискуют принести убыток.

При этом Pro-модели смартфонов, которые обычно располагаются на одну-две ступени ниже в продуктовой линейке, остаются востребованными и обеспечивают стабильные продажи, что делает их приоритетом для производителей.

Ранее источники прогнозировали, что кризис памяти прежде всего ударят по бюджетным смартфонам, поскольку стоимость комплекта 8 ГБ +256 ГБ стала составлять значительную часть себестоимости после повышения цен. Тем не менее, свежие данные показывают, что проблема затронула весь рынок – пусть и с разной силой в каждом сегменте.

Ранее генеральный директор Nothing Карл Пей предупредил о серьезных переменах на рынке смартфонов. Компаниям придется либо повышать цены )(примерно на 20-30%), либо ухудшать характеристики.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие производители либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные бренды ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

