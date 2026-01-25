Снижает ли Ethernet-разветвитель скорость интернета на самом деле

В теории это выглядит как простое и дешевое решение, но на практике все не так однозначно.

Сетевой Ethernet до сих пор остается одним из самых стабильных способов подключения к интернету – особенно по сравнению с Wi-Fi. Но когда возникает необходимость подключить к одному кабелю несколько устройств, многие задумываются об использовании Ethernet-разветвителя.

В теории это выглядит как простое и дешёвое решение, но на практике все не так однозначно, объясняют эксперты SlashGear.

Какие недостатки у разветвителей Ethernet

Важно понимать, что Ethernet-разветвитель – это "пассивное" устройство. В отличие от сетевого коммутатора, он не управляет трафиком и не усиливает сигнал. По сути, такой аксессуар просто "разделяет" один физический кабель между двумя подключениями.

Именно здесь кроется главный нюанс. Большинство подобных разветвителей работают по старому стандарту, что ограничивает скорость соединения в 100 Мбит/с. Это означает, что даже если у вас современный роутер, гигабитный интернет и Ethernet-кабель типа Cat6, разветвитель все равно станет узким местом и не позволит раскрыть полный потенциал сети.

Дополнительные сложности возникают, когда оба подключенных устройства начинают использовать интернет одновременно. В данном случае доступная пропускная способность делится между ними, что может приводить к падению скорости, задержкам и нестабильной работе соединения. Особенно заметно это становится при потоковом видео, онлайн-играх или загрузке крупных файлов.

Таким образом, Ethernet-разветвители подходят лишь для базовых сценариев – к примеру, если необходимо подключить два устройства с минимальными требованиями к скорости.

Для современных сетей, где важна стабильность и высокая пропускная способность, гораздо более разумным решением станет сетевой коммутатор, который обеспечивает полноценное соединение для каждого порта без потерь скорости.

В целом, хоть разветвитель Ethernet действительно позволяет обойтись без прокладки дополнительного кабеля, за это удобство очень часто приходится платить снижением скорости и общей производительности сети.

