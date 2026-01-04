Что будет, если не выключать телевизор: эксперты предупредили о скрытых рисках

Оставлять телевизор включенным круглосуточно не так безобидно, как кажется.

Оставлять телевизор включенным круглосуточно не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Даже самые навороченные модели с отличным качеством изображения и "умными" функциями подвергаются нагрузке, когда работают беспрерывно – это может привести к ряду проблем.

Специалисты BGR объясняют риски постоянно работающего телевизора для экрана, электроники и вашего бюджета.

Износ компонентов и риск "выгорания" экрана

Как и компьютер или любой другой гаджет, телевизор содержит множество чувствительных элементов – от процессора до блока питания. Длительное использование приводит к повышенному нагреву, что со временем снижает производительность и повышает вероятность поломки компонентов.

Особенно уязвимы OLED-экраны: при постоянном отображении одних и тех же элементов интерфейса (например, логотипы каналов или меню) может возникнуть эффект burn-in – стойкое "выгорание" пикселей с остаточным изображением. Современные технологии частично защищают от этого, но полностью проблему не исключают.

Энергопотребление и расходы

Телевизор потребляет энергию все время, пока он включен. В зависимости от модели среднее потребление составляет 50Вт–200 Вт, что может привести к заметному увеличению счета за электричество, особенно если в сети работает и дополнительная техника (смарт-приставки, звуковые системы).

Если вы держите телевизор включенным по 8–10 часов в день, это значительно увеличивает годовое потребление электроэнергии – и, соответственно, расходы.

Чтобы продлить жизнь телевизора и снизить энергозатраты, производители рекомендуют использовать автоматические таймеры выключения и режимы энергосбережения – если они предусмотрены вашей моделью.

В целом, хоть телевизор рассчитан на длительную работу, не стоит оставлять его включенным постоянно – это может ускорить износ, привести к выгоранию экрана и увеличить ваши расходы на электроэнергию.

