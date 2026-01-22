Если у вас старый Ethernet-кабель, самое время его заменить – и вот почему

Если интернет работает медленно через Ethernet, и вы давно не меняли сетевой кабель, именно он может быть "слабым местом" вашей сети.

Медленный интернет не всегда связан с провайдером или роутером. Как говорят эксперты, старые Ethernet-кабели способны сильно ограничивать скорость вашей сети, даже если тариф предполагает сотни мегабит или гигабит в секунду.

Проблема заключается как в технических ограничениях старых стандартов, так и в физическом износе кабелей, которые используются годами, пишет SlashGear.

Большинство старых сетевых кабелей относится к категории Cat5 или ниже, которые изначально разрабатывались для скоростей до 100 Мбит/секунду. В условиях современных интернет-подключений этого уже недостаточно. Как результат, пользователь может получать лишь часть заявленной скорости, не понимая, почему проводное соединение работает не быстрее Wi-Fi.

Дополнительным фактором является износ кабеля. Со временем ухудшается качество жил, разъемы теряют плотность контакта, кроме того, появляются микроповреждения, которые ухудшает передачу сигнала. Даже если кабель визуально выглядит нормально, внутри он может не обеспечивать стабильную передачу данных, особенно на высоких скоростях.

Как определить, подходит ли ваш кабель

Определить, подходит ли Ethernet-кабель для современного интернета, можно по маркировке на его оболочке. Наиболее универсальным вариантом в 2026 году считается Cat5e, который поддерживает скорость до 1 Гбит/с.

Для более требовательных сценариев – стриминга, онлайн-игр и домашних серверов – все чаще рекомендуют Cat6 или Cat6a, обеспечивающие лучшую стабильность и запас на будущее.

Эксперты также советуют избегать дешевых кабелей с алюминиевыми жилами с медным напылением, так как они быстрее деградируют и хуже справляются с нагрузкой.

"Простая замена старого Ethernet-кабеля на новый нередко становится самым дешевым и эффективным способом повысить скорость интернета и стабильность подключения без смены оборудования или тарифа", – отмечают эксперты.

