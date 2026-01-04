Если у вас старый HDMI-кабель, самое время его заменить – и вот почему

Если вы хотите раскрыть весь потенциал вашей техники, будь то 4K-телевизор, игровая консоль или домашний кинотеатр, стоит заменить старый HDMI-кабель.

HDMI-технология за последние 20 лет стала универсальным решением для подключения телевизоров, проекторов, саундбаров и различной AV-техники, значительно упрощая передачу видео и аудио через один провод.

За это время стандарт HDMI претерпел множество изменений, и в конце 2025 года доминировал HDMI 2.1 – протокол, который принес такие опции, как 4K/120 Гц, универсальную коррекцию задержки звука и Quick Media Switching,

Но даже если вы купите новый 4K-телевизор, чтобы воспользоваться всеми инновациями 2.1, результат будет сильно зависеть от кабеля: старые HDMI-провода просто не способны обеспечить наилучшее качество изображения и звука. Особенно при работе с игровыми консолями нового поколения вроде PS5 и Xbox Series X, которые выводят 4K при 120 FPS через HDMI 2.1.

Хотя стандарт HDMI 2.1 был представлен еще 10 лет назад, нередко в домах до сих пор используют кабели предыдущих поколений, например, HDMI 2.0, выпущенные всего на несколько лет раньше, пишет BGR.

Найти подходящий кабель проще, чем кажется

Новые HDMI 2.1-кабели стоят сегодня относительно недорого: бюджетные варианты с поддержкой стандарта можно найти дешевле 15 долларов, а при выборе достаточно ориентироваться на маркировку 48 Gbps или "Ultra High Speed HDMI", чтобы быть на 100% уверенным, что кабель соответствует полной спецификации HDMI 2.1.

Также полезно знать, сколько портов HDMI 2.1 у вашего телевизора, саундбара или AV-ресивера, и какие у них входы. У некоторых моделей Smart TV поддержка HDMI 2.1 реализована только через разъем HDMI ARC или eARC – это стоит учитывать, если вы планируете подключать саундбар или домашний кинотеатр с поддержкой HDMI.

Обновление кабеля HDMI – это не просто аксессуар, а необходимость, если вы хотите раскрыть весь потенциал вашей техники, будь то 4K-телевизор, игровая консоль или домашний кинотеатр.

