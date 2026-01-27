Еще одна страна Европы запретит подросткам младше 15 лет 'сидеть' в соцсетях

Отдельной нормой также предлагается запретить использование смартфонов в старших школах.

Глобальный тренд на ограничение доступа социальных сетей для детей и подростков набирает обороты. Во Франции вслед за Данией поддержали запрет соцсетей для детей до 15 лет. Инициатива уже получила одобрение президента Эммануэля Макрона, пишет BBC.

В понедельник депутаты нижней палаты парламента согласовали ключевые положения документа и проголосовали за него со счетом 116 голосов против 23. Теперь проект закона направят на рассмотрение в Сенат.

Если Сенат поддержит закон, подростки младше 15 лет не смогут пользоваться такими сервиса, как Facebook, Instagram, TikTok, X и Snapchat. Для платформ, сочтенных менее опасными, доступ будет возможен только с согласия родителей.

Видео дня

Отдельной нормой также предлагается запретить использование мобильных устройств в старших школах – в младших и средних учебных заведениях такой запрет уже действует.

Французские власти объясняют инициативу растущим объемом доказательств негативного влияния онлайн-контента на психическое здоровье детей, вопреки тому, что корпорации заявляют об использовании защитных механизмов. Авторы законопроекта надеются, что он вступил в силу уже с 1 сентября.

Предыдущая попытка ввести подобный запрет в 2023 году провалилась после решения судов, указавших на противоречия европейскому законодательству, поэтому нынешняя версия закона считается более проработанной.

Австралия стала первой в мире страной, установившей такие ограничения. В декабре 2025 года вступил в силу закон, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться соцсетями. Нарушение этого требования обойдется соцсетях в штраф до 50 млн долларов.

УНИАН рассказывал, что в начале 2026 года социальные сети неожиданно накрыла волна ностальгии: пользователи массово публикуют старые фото, видео и визуальные эффекты, которые были популярны в 2016 году.

Меж тем "зумеры" начали заменять музыкальные сервисы по типу Spotify старыми MP3-плеерами. Эти гаджеты ценят за отсутствие навязчивой рекламы и стабильный уровень звука.

Вас также могут заинтересовать новости: