Исключений не будет даже для крупных соцсетей, хотя YouTube под действие закона не попадает из-за его значимости для образовательных целей.

Австралия первой в мире приняла закон, запрещающий доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Данное решение вызвало волну споров по всей стране, сообщает Reuters.

Согласно ему, дети не смогут заводить аккаунты даже с одобрения родителей, а следить за этим должны будут сами соцсети – за нарушение предусмотрен штраф до 50 миллионов австралийских долларов (~1 млрд грн). Однако если сами пользователи обойдут запрет, наказания для них не предусмотрено.

Хотя точный список соцсетей, попадающих под запрет, не уточняется, ожидается, что исключений не будет даже для крупных соцсетей – Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Reddit и Snapchat. К слову, YouTube исключен из ограничений из-за его значимости для образовательных целей.

Видео дня

Как именно будет проходить проверка возраста пользователей – неизвестно. Детали будут проработаны в рамках тестового периода в середине 2025 года.

Ожидается, что ограничения вступят в силу через год после его принятия, то есть в конце следующего года. Но тех, кто уже успел зарегистрироваться, они не коснутся.

Возможность запрета TikTok и Telegram в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине сейчас ведется активная дискуссия насчет возможного запрета Telegram. Она активизировалась в сентябре этого года после того, как стало известно об аресте основателя мессенджера Павла Дурова. Кирилл Буданов заявил тогда, что Telegram несет угрозу национальной безопасности.

Одним из аргументов того, почему в Украине хотят запретить Telegram, является российский след среди разработчиков мессенджера, заявил в мае 2024 года представитель ГУР Андрей Юсов. Он добавил, что это оффшорная компания с закрытой структурой собственности, а также существует информация о вероятности размещения части серверов на территории РФ, часть базовой команды, которая была в самом начале, остается на территории РФ.

В то же время есть мнение, что сейчас TikTok с точки зрения распространения российской дезинформации и пропаганды наносит больше вреда, чем мессенджер Telegram.

Вас также могут заинтересовать новости: