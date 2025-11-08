Дания готовится стать первой страной в Европе, которая введет возрастной запрет на использование социальных сетей для детей младше 15 лет, пишет DW. При этом в отдельных случаях родители смогут дать согласие на использование соцсетей детьми с 13 лет.
В заявлении министерства говорится, что власти "делают необходимый шаг против ситуации, когда крупные технологические платформы слишком долго имели свободный доступ к жизни и пространству детей".
Многие технологические компании уже вводят возрастные ограничения на своих сервисах, но официальные лица и эксперты признают, что подростки часто обходят эти меры, что делает их в значительной степени неэффективными
Пока не уточняется, какие именно платформы попадут под ограничение, и как власти планируют контролировать соблюдение запрета. По данным мониторинговых сервисов, среди детей в Дании наиболее популярны TikTok, Instagram и YouTube.
Инициатива Дании следует примеру Австралии, где уже в декабре вступит в силу аналогичный закон, запрещающий регистрацию в соцсетях подросткам младше 16 лет. Нарушение этого требования обойдется таким платформам, как TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X (Twitter) и Instagram, в штраф до 50 миллионов австралийских долларов (~1 млрд грн).
Как сообщал УНИАН, в Украине сейчас ведется активная дискуссия насчет возможного запрета Telegram. Она активизировалась в сентябре 2024 года после того, как стало известно об аресте основателя мессенджера Павла Дурова.
В то же время есть мнение, что сейчас TikTok с точки зрения распространения российской дезинформации и пропаганды наносит больше вреда, чем мессенджер Telegram.