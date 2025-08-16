Эти гаджеты ценят за отсутствие навязчивой рекламы и стабильный уровень звука.

Издание Daily Mail обратило внимание на новый тренд в соцсетях. Поколение "Z", или зумеры, начало массово отказываться от дорогостоящих музыкальных стриминговых сервисов в пользу старых MP3-плееров.

Эти гаджеты появились в 90-х, а пик их популярности пришелся на эпоху iPod в 2000-х. Но с появлением смартфонов, многие меломаны перешли на такие стриминговые сервисы, как Spotify или Apple Music. Теперь растущий ценник на подписку подталкивает молодежь к использованию MP3-плееров.

Так, индивидуальный премиум-аккаунт Spotify в Великобритании стоит 11,99 фунтов стерлингов (около 700 грн) в месяц. При этом некоторые MP3-плееры с внутренней памятью, вмещающей 2000 песен, продаются в интернете всего за 19,99 фунтов стерлингов (около 1200 грн).

"Я купил себе MP3-плеер с памятью до 64 ГБайт и могу записать на него 12 тыс. песен с неограниченным количеством перемоток. Могу выбрать любую песню, которую хочу послушать, и мне не придется платить 145 фунтов в год", – написал один из пользователей соцсетей.

Другие представители поколения Z отмечают, что их накрыла ностальгическая волна и позитивные вайбы MP3-плееров с проводными наушниками. Никакого интернета, никаких оповещений, никакой рекламы – только музыка. "Знаете, кто никогда не показывал мне рекламу? Мой Sony Walkman", – отмечает один из зумеров. "Пропаганда, на которую я никогда не поведусь, – покупка Spotify Premium", – пишет другой.

Напомним, ранее в этом месяце Spotify объявил об увеличение стоимости подписки во всем мире. Рост стоимости зависит от конкретной страны: например, для новых пользователей в Испании и Италии подписка подорожала с 11 до 12 евро.

Как УНИАН уже рассказывал, представители поколения Z перестали говорить слово "алло" при ответе на звонок – теперь зумеры все чаще просто молчат в трубку.

