В 2020 году специалисты Meta выяснили, что без Facebook и Instagram люди чувствуют себя лучше, но публиковать данные исследования не стала.

В 2020-ом году специалисты Meta выяснили, что соцсети вроде Facebook и Instagram могут наносить серьезный вред психике, но публиковать данные исследования в корпорации не стали. Подробностями о ситуации сейчас поделились в Reuters.

Сообщается, что 5 лет назад в компании вместе с Nielsen запустили "Проект Меркурий", чтобы узнать эффект отключения пользователей от их сервисов. Оказалось, что после недели без соцсетей Цукерберга у людей снизилось чувство, депрессии, тревоги, одиночества и социального сравнения".

"Проект Меркурий" доказал, что это не просто совпадение, а прямое влияние сервисов компании на ухудшение состояния, пишет Reuters. Вместо того чтобы опубликовать эти результаты или провести дополнительные исследования, Meta закрыла проект, поскольку это могло бы нанести серьезный удар по ее соцсетям.

Сейчас исследование всплыло в рамках сразу нескольких дел американских школьных округов против Meta, Google, а также TikTok и Snapchat. Компании обвиняют в том, что они скрыли риски своих продуктов для школьников.

При этом главные претензии истцов адресованы именно Meta. По их словам, инструменты безопасности на Facebook и Instagram были специально разработаны так, чтобы ими пользовались как можно реже – из-за их низкой реальной эффективности.

