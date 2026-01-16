'2026 – это новый 2016': соцсети охватила массовая ностальгия по эпохе ретро‑Instagram

Пользователи публикуют старые фото, видео и визуальные эффекты, которые были популярны 10 лет назад.

В начале 2026 года социальные сети неожиданно накрыла волна ностальгии: пользователи массово возвращаются к эстетике Instagram образца 2016 года. Миллениалы публикуют архивные фото и видео, используют старые фильтры и вспоминают время, когда соцсети казались проще и искреннее.

Тренд быстро стал вирусным в Instagram и TikTok. Пользователи специально "состаривают" контент, имитируя зернистость, блеклые цвета и визуальные эффекты, популярные десять лет назад. Даже культовый "собачий" фильтр Snapchat вновь появилcz в лентах, сообщает Business Insider.

Эксперты по социальным медиа объясняют всплеск именно ностальгией по более простому времени. Люди вспоминают 2016-й как период, когда соцсети были менее отточенными под алгоритмы, а публикации – более спонтанными и искренними. Тогда еще не доминировали Reels, сториз и лайки; люди просто делились моментами из жизни.

Участники тренда публикуют не только повседневные фото, но и вспоминают поп‑культуру 2010-х: хиты вроде "Closer" The Chainsmokers, "Love Yourself" Джастина Бибера и "Faded" Алана Уокера., а также мемы, игры и вирусные явления вроде Pokémon Go и Mannequin Challenge.

Тренд охватил и знаменитостей – многие актtры, музыканты и инфлюенсеры публикуют собственные архивные снимки или видео. Например, певец Чарли Пут опубликовал видеопост под свой хит "We Don’t Talk Anymore", с подписью "Слышал, снова 2016 год?", а актриса Лили Коллинз поделилась альбомом ретро‑фото с подписью о том, что те годы действительно были "вайбом".

Эксперты объясняют популярность тренда не только эстетикой, но и более глубоким культурным посылом. Для многих 2016 год ассоциируется с более "живым" интернетом – без давления алгоритмов и идеальных цифровых жизней. В то время соцсети были местом для спонтанных публикаций, а не витриной личного бренда.

"Речь идёт не о желании вернуться в прошлое, а о том, чтобы вспомнить ту версию себя, которая, возможно, казалась более простой", – говорит Кар Брулхарт, стратег и тренер по социальным сетям.

Социальные психологи также подчеркивают, что люди любят романтизировать прошлое, особенно когда настоящее кажется неопределенным и насыщенным сложностями. Для многих миллениалов и зумеров 2016 был временем самоопределения, первых карьерных шагов и студенческих лет – периодом, когда еще не нависло давление больших жизненных обязанностей.

Так или иначе тренд уже прочно вошел в интернет‑культуру 2026‑го: свыше 200 млн видео уже использовали фильтры и музыку, навеянные атмосферой 2016-го. Многие публикации сопровождаются хэштегом #2016 или просто подписью о том, что десятилетие спустя пользователи хотят вернуться в то время.

