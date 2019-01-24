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Надаль не оставил шансов 20-летнему греку Циципасу в полуфинале Australian Open

12:55, 24 января 2019
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Рафаэль Надаль / Tennis Australia

В Мельбурне завершился первый полуфинальный матч в мужском одиночном разряде, в котором вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль не оставил шансов своему сопернику - 14-му "сеянному" Стефаносу Циципасу из Греции. 

Поединок завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:0 в пользу испанского теннисиста. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

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Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Надаль имел тотальное преимущество, позволив сопернику сыграть несколько удачных геймов лишь в начале второй партии. На счету испанца 5 эйсов и 6 брейк-пойнтов из 11. Двойными ошибками Надаль не отличился. Циципас выполнил 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

Стефанос Циципас / Tennis Australia

За главный трофей соревнований Надаль поборется с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Люка Пуи (Франция).

Australian Open завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер, который в нынешнем розыгрыше прекратил борьбу именно в матче 20-летним Стефаносом Циципасом.

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Теги: #Рафаэль Надаль#Australian Open