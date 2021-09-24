В Украине продолжается Неделя Мирных Фонда Рината Ахметова. Ее цель – привлечь как можно больше внимания к жителям Донбасса, чьи судьбы вооруженный конфликт на востоке страны навсегда разделил на "до" и "после".

В этом году Неделя проходит в рамках уникального проекта "Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова" в Виннице, Харькове и ряде городов Донецкой области. Одним из ее главных событий стало создание Аллей роз в Виннице и Харькове. Парки этих городов украсили 1400 розовых кустов.

"Каждая роза – это символ истории одного человека, случившейся в его жизни в период военных событий на Донбассе. Пусть Аллея станет для земляков местом силы, а их свидетельства пополнят экспозицию Музея. Чтобы все помнили о трагедии Донбасса, чтобы такое никогда, нигде и ни с кем не повторилось! Ринат Ахметов помогал, помогает и будет помогать жителям Донбасса. Фонд Рината Ахметов стал опорой для миллионов Мирных на востоке страны. Именно для сохранения памяти этих людей и создан уникальный онлайн-музей "Голоса Мирных", частью которого стала Неделя Мирных", – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда.

Сегодня Музей "Голоса Мирных" представляет собой крупнейшее в Украине собрание свидетельств жителей Донбасса и насчитывает уже более 2000 историй. Задача Фонда и Музея – создать главный в мире архив историй Мирных и до 2025 года собрать их 100 000.

"Большое спасибо Фонду Рината Ахметова и его учредителю за то, что такое мероприятие проходит у нас в городе. Также огромная благодарность за внимание к переселенцам и те проекты, которые помогают помнить и объединяют нас. Это очень нужно и важно", – отметила Наталья Ермолаева, переселенка из Донецкой области.

Ранее Аллеи роз появились в Мариуполе, Святогорске и Запорожье. В этом году во время Недели Мирных в Мариуполе будет установлена арт-инсталляция "Домой", посвященная переселенцам из Донецкой и Луганской областей. Эта звуковая скульптура современного украинского художника Виталия Кохана символизирует надежду на возвращение домой.

Кроме того, в рамках Меморандума о сотрудничестве между Фондом Рината Ахметова и Институтом модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины Фонд проводит открытые уроки, посвященные трагедии Мирных Донбасса, и творческий конкурс эссе "Один день" для школьников с участием звезд телеканала "Украина". Он призван напомнить о том, как важно помнить прошлое ради лучшего будущего.

"Конкурс эссе преследует цель подчеркнуть важность и значение мира как главной ценности общества и приурочен к Международному дню мира, который отмечается ежегодно 21 сентября. В 2021 году конкурс эссе впервые будет проводиться среди учащихся школ Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей", – объясняет амбассадор Фонда Рината Ахметова, телеведущий Игорь Пупков.

Также Фонд Рината Ахметова совместно с "Медиа Группой Украина" и ФК "Шахтер" запускает Всеукраинский онлайн-проект #ОдинДень2014. В рамках проекта тысячам украинцев будет задан вопрос ‒ в какой день для каждого из них началась война на Донбассе. Фонд Рината Ахметова призывает украинцев на личных страницах в социальных сетях рассказать свои истории, добавив хештеги #ОдинДень2014, #ГолосаМирных и #ФондРинатаАхметова. Фонд планирует собрать 1000 таких историй и выпустить книгу.

Если вы житель Донбасса, расскажите свою историю миру! Для этого перейдите по ссылке и заполните небольшую анкету. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии 0800509001 и попросить о психологической помощи. Ее оказывают специалисты, которые прошли обучение по курсу "Травма войны".

Автор: Григорий Бондарь