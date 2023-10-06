Возможный запрет деятельности УПЦ (МП) постепенно начинает набирать реальные очертания. После медиакампаний, судебных баталий, решения Совета нацбезопасности, который еще в прошлом году рекомендовал запретить деятельность религиозных организаций, связанных с РФ, а также наработки соответствующих законодательных инициатив, парламентарии собрали более 226 подписей за рассмотрение законопроектов, предусматривающих прекращение деятельности церкви, аффилированной с РФ.

Говорят, что идею прекратить деятельность УПЦ (МП) за закрытыми дверями обсуждали еще с 2021 года. Однако не только ради борьбы с "агентами в рясах", но и по политическим причинам. Мол, перспектива побороться за часть электората одного из известных политиков, который является прихожанином УПЦ (МП), зайдя на церковное поле, была слишком соблазнительной. Но, в конечном счете, церковь - это инструмент влияния на общественные настроения.

Служба безопасности Украины сообщала, что с начала полномасштабной войны разоблачила более 60 клириков УПЦ (МП), которые работали на РФ. Часть из них уже получила приговоры. По итогам деятельности оперативников, "на гору" пошел документ с рекомендацией запретить деятельность УПЦ (МП) из-за угрозы национальной безопасности.

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Однако церковные баталии поначалу не торопили по нескольким причинам.

Во-первых, были опасения по поводу вероятности массовых протестов, учитывая многочисленное количество приходов УПЦ, которые бы "подогревались" из Москвы.

Во-вторых, верующие - это избиратели, поэтому просто закрыть УПЦ (МП) – это для многих народных избранников - рубить сук, на котором сидишь.

Также среди причин называют возможную негативную реакцию Запада на запрет УПЦ (МП), и тот факт, что у монобольшинства отсутствует единая позиция по этому вопросу. В частности, некоторые депутаты считают, что не следует вмешиваться в церковные дела. Также озвучивается мнение, что осужденных клириков УПЦ (МП) могут обменять на немалое количество пленных украинских военных.

Впрочем, после решения Совета нацбезопасности и обороны о запрете церкви, связанной с Москвой (к слову, эту связь эксперты считают доказанной – соответствующую экспертизу провела Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести), постепенную потерю приходов (и, соответственно, поддержки верующих), а также неожиданно слабое сопротивление расторжению договоров с УПЦ (МП) об аренде Киево-Печерской Лавры, ситуация изменилась. Рубикон был перейден.

Поэтому сбор же более 226 подписей народных депутатов за рассмотрение законопроектов "антиУПЦ (МП)" свидетельствует о том, что поезд ушел, и добро на голосование за эти проекты получено. По неофициальной информации, идею поддерживают и силовики.

Впрочем, стоит понимать: это не значит, что уже завтра деятельность церкви запретят.

Во-первых, дело в том, что, согласно закону "О свободе совести и религиозных организаций" окончательное решение должен принять только суд - на основании рассмотрения административного иска. Да и правительственный проект, посвященный запрету УПЦ (МП), определяет, что Церковь должна прекратить свою деятельность по решению суда: "В случаях, предусмотренных настоящим законом, деятельность религиозной организации может быть прекращена в судебном порядке по административному иску центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере религии, или прокурора".

Во-вторых, речь пока не идет о том, что окончательное решение принято и голосование будет уже завтра. Запрет пока рассматривается как инструмент стимулирования естественного процесса. Речь идет о добровольном переходе приходов УПЦ (МП) в ПЦУ и напоминании для тех, кто совершает препятствия, этого не делать.

И, в-третьих, нельзя отвергать вероятность кулуарных торгов. Потому что сейчас выглядит так, что этот вопрос, по меньшей мере, будет отложен до завершения рассмотрения "более приоритетных проектов".

Ярослав Конощук