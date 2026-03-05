Основная сессия НМТ будет проходить с 20 мая по 25 июня.

В Украине 5 марта стартовала регистрация на Национальный мультипредметный тест (НМТ), которая продлится до 2 апреля 2026 года, сообщили на сайте Верховной Рады Украины.

Отмечается, что заявку на регистрацию можно подать на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования. Основная сессия НМТ будет проходить с 20 мая по 25 июня, а дополнительная – с 17 по 24 июля.

"Напомню, что НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в один день. Именно такой формат поддержала Верховная Рада, приняв в целом законопроект №13650", – отметил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Он также добавил, что за первые 5 минут абитуриенты создали более 100 личных кабинетов на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

В прошлом году на НМТ зарегистрировались более 312 тысяч участников. Из них более 20 тысяч сдавали тест за рубежом во временных экзаменационных центрах, которые действовали в более чем 30 странах мира. Перечень предметов НМТ в этом году остается неизменным. Абитуриенты будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор – иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

"В этом году ожидаем примерно такую же явку", – отметил Бабак.

Результаты НМТ, начиная с 2023 года, остаются в силе и могут быть использованы при поступлении в 2026 году, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно, что в некоторых регионах Украины будет продлено школьное обучение летом и заменены весенние каникулы. В то же время в Минобразования отметили, что не видят смысла продлевать учебный год дольше, чем до конца июня.

Между тем в школах Украины планируют усилить стандарты безопасности на время военного положения. По новым правилам, в учебных заведениях теперь будет работать профессиональная охрана, которая будет иметь право проверять документы. Также в школах введут проверку металлодетекторами для работников, учеников 5-11 классов и всех посетителей.

