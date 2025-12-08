В бюджете-2026 на стипендии заложено на 1,2 млрд грн больше, чем в этом году.

В государственном бюджете Украины на 2026 год предусмотрено 6,6 миллиарда гривень на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше чем в 2025 году, сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что новые, повышенные, размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Так, с сентября студенты университетов будут получать такие повышенные стипендии:

стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;

стипендия Верховной Рады Украины - с 4 400 грн до 8 800 грн;

стипендия Кабинета министров Украины - с 4 000 грн до 8 000 грн;

минимальная академическая стипендия - с 2 000 грн до 4 000 грн;

повышенная академическая (за особые успехи) - с 2 910 грн до 5 820 грн;

стипендия по отраслевому принципу - с 2 550 грн до 5 100 грн;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) - с 3 710 грн до 7 420 грн.

Для студентов колледжей также предусмотрено повышение:

стипендия Президента Украины возрастет с 7 600 грн до 15 200 грн;

стипендия Верховной Рады Украины - с 3 320 грн до 6 640 грн;

минимальная академическая стипендия - с 1 510 грн до 3 020 грн;

повышенная академическая (за особые успехи) - с 2 197 грн до 4 394 грн;

стипендия по отраслевому принципу - с 1 930 грн до 3 860 грн;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) - с 2 809 грн до 5 618 грн.

В августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение стипендий для студентов со следующего года. По его словам, это "то, что давно не делали".

Заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Ольга Чабанюк сообщала, что стипендии сейчас есть двух видов - академические и социальные. Обычная академическая - 2 000 грн/мес, повышенная - 2 900 грн/мес, для технических специальностей - машиностроение, энергетика, горное дело, металлургия и т.д. - 2550 и 3711 грн/мес. соответственно.

Социальные стипендии для высших учебных заведений составляют 1 180 грн/мес, дети-сироты получают 4 542 грн/мес (в возрасте от 18 до 23 лет) и 4 794 грн/мес (до 18 лет).

