Стипендия для некоторых студентов составит более 22 000 гривень: в каких вузах столько платят

Отличники из числа детей-сирот на IV курсе могут получать до 27 838 грн.

Стипендия курсантов высших военных учебных заведений на первом курсе составляет около 10 000 гривень в месяц и может повышаться до более 22 тысяч гривень в зависимости от курса, социального статуса и успеваемости в учебе.

Министерство обороны сообщило, что денежное обеспечение курсантов в 2026 году может составлять:

I–II курс: от 9 646 до 10 320 грн (для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – от 14 561 до 15 109 грн);

III–IV курс: от 9 970 до 10 524 грн (для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – от 14 759 до 15 508 грн);

"При этом на IV курсе отличники и те, кто проходит стажировку, получают до 22 854 грн, а отличники из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – до 27 838 грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обучения курсанты вуза получают также ряд социальных гарантий: бесплатное проживание, трехразовое питание, военная форма и медицинское обслуживание.

В августе 2025 года президент Владимир Зеленский анонсировал увеличение стипендий для студентов с 2026 года. По его словам, это "то, что давно не делали".

В государственном бюджете Украины на 2026 год предусмотрено 6,6 миллиарда гривен на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений, что на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году. Новые, повышенные, размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

