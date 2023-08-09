В СБУ убеждены, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя не повлияет на справедливое рассмотрение его дела в суде.

Служба безопасности Украины заявляет, что выход бывшего наместника Киево-Печерской Лавры Павла Лебедя (также известного как Паша-Мерседес) из-под стражи не освобождает его от уголовной ответственности.

Об этом речь идет в разъяснении пресс-службы СБУ. В частности, в Службе безопасности отметили, что освобождение из-под стражи "никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде".

"Подчеркиваем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождение от уголовной ответственности. Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативного содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что сейчас суд наложил на митрополита УПЦ (МП) Павла ряд обязанностей:

носить электронное средство контроля;

не оставлять С. Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);

по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье в данном уголовном производстве;

воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

Как отметили в СБУ, в настоящее время расследование в уголовном производстве в отношении Павла (Лебедя) завершено, а его адвокаты знакомятся с материалами дела. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.

Дело Паши-Мерседеса

В апреле бывший наместник Печерской Лавры Павел Лебедь получил подозрение в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании российской агрессии. В качестве меры пресечения суд назначил ему круглосуточный домашний арест.

Но позже Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности фигуранта и сообщила ему новое подозрение – нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и оправдание вооруженной агрессии РФ, совершенное повторно. После этого суд уже изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на пребывание под стражей с возможностью выйти под залог в размере 33,3 млн грн.

7 августа стало известно, что за Павла внесли залог и он вышел из СИЗО. Адвокат Никита Чекман сообщил, что эту сумму залога внесли около тысячи человек.

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