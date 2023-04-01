Митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла Лебедя вызывают на допрос. Об этом сообщается на сайте УПЦ МП "Святая Успенская Киево-Печерская Лавра".
Отмечается, 1 апреля около 7:30 работники СБУ вручили подозрение "наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу".
Также на 12:00 Лебедя вызвали на допрос, после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
В его доме продолжаются обыски.
Подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю "Мерседесу" - что известно
Сегодня утром 1 апреля сотрудники СБУ вручили экс-настоятелю лавры Павлу Лебедю "Мерседесу" подозрение, о чем сообщил сам поп.
По данным источника УНИАН, Лебедю вручено подозрение по статьям 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) уголовного кодекса Украины.
В своих выступлениях Павел неоднократно оскорблял руководство и прихожан ПЦУ, а в последнем видеообращении к Зеленскому даже пожелал его семье всяческих божьих кар.
1 декабря 2022 года СНБО ввел персональные санкции против Лебедя и около десяти других священников УПЦ МП.
Известно, что во время серии обысков в епархиях Московского патриархата сотрудники СБУ неоднократно находили российские пропагандистские материалы и даже российские паспорта.