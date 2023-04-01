После допроса будет решаться вопрос об избрании Павлу Лебедю меры пресечения.

Митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла Лебедя вызывают на допрос. Об этом сообщается на сайте УПЦ МП "Святая Успенская Киево-Печерская Лавра".

Отмечается, 1 апреля около 7:30 работники СБУ вручили подозрение "наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу".

Также на 12:00 Лебедя вызвали на допрос, после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

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В его доме продолжаются обыски.

Подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю "Мерседесу" - что известно

Сегодня утром 1 апреля сотрудники СБУ вручили экс-настоятелю лавры Павлу Лебедю "Мерседесу" подозрение, о чем сообщил сам поп.

По данным источника УНИАН, Лебедю вручено подозрение по статьям 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) уголовного кодекса Украины.

В своих выступлениях Павел неоднократно оскорблял руководство и прихожан ПЦУ, а в последнем видеообращении к Зеленскому даже пожелал его семье всяческих божьих кар.

1 декабря 2022 года СНБО ввел персональные санкции против Лебедя и около десяти других священников УПЦ МП.

Известно, что во время серии обысков в епархиях Московского патриархата сотрудники СБУ неоднократно находили российские пропагандистские материалы и даже российские паспорта.

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