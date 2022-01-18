К сожалению, змея была уже мертвой.

У Чернівцях на вул. Пилипа Орлика нашли огромного питона. Экзотическую змею обнаружили случайные прохожие. Пресмыкающееся было уже мертвым.

Об этом сообщила волонтер и зоозащитница Анна Пелепчук на своей странице в Facebook.

"Вот такая находка на ул. Пилипа Орлика. Были и волонтеры, и прохожие, и полиция. Все боялись взять в руки необычного товарища. Приехал знакомый, который разбирается в змеях, и оказалось, что она мертва и уже разлагается", - написала девушка.

Сейчас полиция пытается выяснить, как змея попала на улицу, а также занимается поиском владельца экзотического пресмыкающегося.

"Надеемся что найдется тот, кто не захотел похоронить змею, а просто вынес ее на помойку", - подытожила волонтер.

Местное издание АСС отмечает, что в Госпродпотребслужбе области пообещали провести необходимые экспертизы и установить причину смерти питона.

Читайте такжеЗмея укусила за лицо популярную певицу прямо на съемках клипа (видео)"Если окажется, что мертвое животное просто выбросили таким образом, владельца ждет ответственность. Это экзотическое животное. Существуют правила содержания и сокрытия. К тому же на месте события, на сколько мне известно, сразу было написано заявление в милицию. Они должны были бы отыскать владельца", - прокомментировала главная инспекторша Госпродпотребслужбы области Анжела Косован.

Как сообщал УНИАН, ранее в городе Шостка Сумской области женщина возле мусорных баков обнаружила большую змею и сообщила о своей находке в полицию.

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