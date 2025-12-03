Либанова призвала украинцев поддерживать связь со знакомыми за рубежом, чтобы те понимали реальное положение дел и чувствовали связь.

После завершения войны, которую РФ развязала против Украины, домой могут вернуться, скорее украинские врачи и юристы, чем мастера маникюра. В то же время все зависит от безопасности и других условий, которые ожидают беженцев на родине.

Как пояснила "РБК-Украина" директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. Птухи Элла Либанова, отношение украинцев за рубежом к ситуации на родине часто зависит от информационного поля, в котором они находятся.

По ее словам, большинство вынужденных переселенцев до сих пор потребляет контент на русском языке в странах ЕС, включая Польшу. Из-за постоянного присутствия российской пропаганды они получают искаженную картину событий в Украине, что создает дополнительные барьеры для возвращения. Либанова призвала украинцев поддерживать связь со знакомыми за рубежом, чтобы те понимали реальное положение дел и чувствовали связь с домом.

Видео дня

Она также отметила, что недоразумение между украинцами в Украине и теми, кто выехал, действительно растет. Несмотря на то, что вечерние обращения президента Владимира Зеленского играют важную роль, этого мало, ведь значительная часть людей больше доверяет не официальным источникам, а знакомым или соседям. По ее мнению, психологическая дистанция между двумя группами - неизбежна.

Комментируя вопрос возвращения украинцев, Либанова отметила: ее ранние оценки о возможном возвращении 60% вынужденных мигрантов основывались на ситуации 2022 года, когда казалось, что война может завершиться быстрее. Но сейчас она ожидает, что вернется примерно треть - как это было после Балканских войн.

"Раньше говорила, что домой вернется 60% украинцев, а теперь - 30%. Вопрос: когда я это говорила? В 2022 году, когда все думали, что война скоро закончится, или в крайнем случае - в начале 2023-го, особенно после того, как россиян отогнали от Харькова. Тогда точно больше половины вернулись бы. Сейчас другая ситуация: больше разрушено здесь, больше адаптировано там. Поэтому теперь я мечтаю о трети, которая вернется домой. И ориентируюсь я на опыт Балканских войн - там как раз возвращалась треть", - объяснила Либанова.

Среди ключевых факторов, которые могут стимулировать возвращение, она назвала безопасность - не только текущую, но и долгосрочную оценку рисков.

"Ведь агрессивный сосед, к сожалению, возле нас, останется. И есть риск того, что через три-пять-десять лет мы получим новую серию конфликтов. От этого не застрахованы ни мы, ни Европа", - отмечает специалист.

Жилье и возможность трудоустройства, по ее словам, являются следующими по важности условиями: если жилье сохранилось, шансы на возвращение выше, если же нет - решение становится значительно сложнее. Важным является и видение перспектив для детей. Либанова напомнила, что во время небольшой волны возвращений в 2023 году именно дети среднего возраста нередко настаивали на возвращении в Украину.

Еще одним существенным фактором она назвала вопрос родственных связей: шансы на возвращение существенно уменьшаются, если вся семья выехала за границу. Зато наличие родственников в Украине повышает вероятность возвращения.

В итоге она выразила надежду, что в Украину вернутся прежде всего высококвалифицированные специалисты - медики, юристы и другие специалисты, поскольку за рубежом они часто вынуждены работать не по специальности.

"У меня есть надежда, что вернутся наиболее квалифицированные кадры: врачи, юристы и другие, потому что они из-за переезда больше потеряли. Они там работают, но не по специальности, и это их не устраивает. Представители сферы услуг, например мастера маникюра, не вернутся - они там больше получают", - объяснила Либанова.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Напомним, ранее Элла Либанова спрогнозировала, что после окончания войны и открытия границ из Украины может выехать какое-то количество мужчин. В то же время массового выезда женщин вероятно уже не будет - женщины, которые хотели уехать из-за войны, уже давно это сделали. Остались те, кто уже никуда не поедут. Тем более сейчас условия для беженцев из Украины за рубежом значительно ухудшились по сравнению с 2022 годом.

Также сообщалось, что Нидерланды собираются закрыть пункты размещения для украинских беженцев. Произойти это может после окончания срока действия специальных правил защиты ЕС в 2027 году.

В то же время правительство страны планирует, что 135 000 украинцев, проживающих в Нидерландах, получат трехлетние виды на жительство с марта 2027 года. Однако тогда они уже самостоятельно будут финансировать жилье и медицинское обслуживание.

Вас также могут заинтересовать новости: