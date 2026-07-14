Почтальон собирал камни во время работы и за 33 года возвел необычный дворец (фото)

Сегодня это здание является достопримечательностью Франции и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов.

История Фердинанда Шеваля доказывает, что упорство может создать настоящий шедевр. Обычный почтальон из французского городка Отеров более 33 лет собирал необычные камни и собственноручно возводил "Идеальный дворец", который сегодня считается одним из самых оригинальных архитектурных памятников Франции.

Как пишет Libertatea, все началось в 1879 году, когда во время доставки почты Шеваль наткнулся на камень странной формы. Находка настолько его поразила, что он начал каждый день приносить домой новые камни – сначала в карманах, потом в корзинах, а затем перевозил их тачкой.

Днем мужчина работал почтальоном, а по вечерам и ночам, при свете керосиновой лампы, строил дворец без всякого архитектурного образования. Для работы он использовал только камни, известь и цемент.

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Вдохновением для необычного сооружения стали разносимые им листовки. В результате здание объединило элементы индуистских храмов, средневековых замков, швейцарских шале и арабских мечетей. Фасады украсили скульптуры животных, сказочных персонажей и декоративные орнаменты.

Строительство продолжалось с 1879 по 1912 год. Сам Шеваль подсчитал, что посвятил своей мечте более 93 тысяч часов.

После завершения дворца он хотел создать в нем собственную усыпальницу, но власти не разрешили. Тогда в 74 года мужчина начал строить мавзолей на местном кладбище и работал над ним до самой смерти в 1924 году.

При жизни соседи считали Шеваля чудаком, однако впоследствии его талант оценили выдающиеся художники, в частности Пабло Пикассо и Андре Бретон. Сегодня "Идеальный дворец" имеет статус достопримечательности Франции и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов со всего мира.

Напомним, ранее стало известно, что король Чарльз отказался жить в Букингемском дворце.

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