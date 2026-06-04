Министр образования отреагировал на идею сделать математику необязательным предметом на НМТ

Он назвал такие предложения депутатов абсурдом.

Министерство образования и науки Украины не поддерживает сокращение количества предметов национального мультипредметного теста (НМТ) и необязательность сдачи математики. Об этом глава ведомства Оксен Лисовой сказал журналистам, комментируя внесенный частью депутатов Верховной Рады Украины соответствующий законопроект.

Он отметил, что правительственный законопроект об условиях поступления в вузы в 2027 году предусматривает те же подходы, которые действуют сегодня. Лисовой подчеркнул, что категорически не поддерживает альтернативную депутатскую инициативу, которая предусматривает несколько иные условия.

По его словам, исключение из обязательных предметов ЕГЭ истории или математики – "абсурд, потому что это не приведет к каким-либо положительным изменениям для нас как для страны".

Видео дня

НМТ без математики: что известно

3 июня член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина вместе с 50 народными депутатами зарегистрировала альтернативный правительственному законопроект об уменьшении количества предметов НМТ. В Facebook она написала, что Украина стоит перед "катастрофическими масштабами отъезда молодежи за границу".

"Ключевая цель наших изменений – сохранение молодежи в системе украинского образования. Украина не может терять детей из-за того, что поступление в украинские вузы выглядит для семей абитуриентов менее реалистичным и менее безопасным, чем выезд за границу", – добавила она.

По словам депутата, уровень знаний детей упал. При этом она привела данные опроса Rakuten Viber и edtech-компании EdEra, согласно которым 91% учителей констатируют ухудшение знаний из-за войны, стресса (69%) и хронического онлайн-обучения (54%). Гришина говорит, что в таких условиях не нужно вводить для подростков чрезмерное количество обязательных экзаменов.

"Нереалистичные условия. В нынешних реалиях 4 предмета в один день и 4 часа тестирования подряд – это не просто чрезмерная психологическая нагрузка, но и прямой риск для безопасности из-за прерывания экзамена из-за тревог или обстрелов в укрытиях", – написала она.

Депутат отметила, что законопроект предлагает два обязательных предмета (украинский язык и история Украины) + один предмет по выбору абитуриента. При этом математика остается, но на выбор для поступления на соответствующие специальности.

НМТ: важные новости

Как сообщал УНИАН, в Украине 5 марта стартовала регистрация на Национальный мультипредметный тест (НМТ), которая длилась до 2 апреля. Заявку на регистрацию можно было подать на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования. Основная сессия НМТ проходит с 20 мая по 25 июня, а дополнительная продлится с 17 по 24 июля.

НМТ в 2026 году проходит по прошлогодней модели – в один день.

Вас также могут заинтересовать новости: