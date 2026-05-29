'Надлежащей подготовки к НМТ почти нет': Лубинец раскритиковал систему образования Украины

По словам омбудсмена, помочь ребенку могут только репетиторы.

Молодежь теряет связь с Украиной, система образования отстает от реальности, из-за чего государство начинает терять детей. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам встречи с министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым в Facebook.

"Надлежащей подготовки учащихся к НМТ (Национальный мультипредметный тест - УНИАН) фактически нет. Школа не формирует компетенций, которые проверяются тестированием. Как следствие, помочь ребенку могут только репетиторы. Сам знаю это как отец выпускницы. Но что делать, если ребенок не может обратиться к репетитору? Министр признал, что система образования не соответствует уровню знаний, который требуется от выпускников школ. Это системный парадокс, который нужно немедленно исправить", - отметил он.

По словам уполномоченного, после нескольких лет войны до сих пор не обеспечено проведение тестирования в укрытиях в стабильном режиме, без остановок из-за воздушных тревог. В Харькове это уже работает. В то же время в Киеве и других городах с имеющейся инфраструктурой укрытий - нет.

Видео дня

"Критической остается тема детей из ВОТ (временно оккупированные территории - УНИАН). Государство фактически не обеспечило информационную кампанию для абитуриентов. Формальная вкладка на сайте - это не ответ. Как дети должны узнать о своих правах и возможностях, если государство не донесло это понятно и доступно? Результат - катастрофический: количество абитуриентов из ВОТ сокращается. Молодежь теряет связь с Украиной, а государство - время. При этом МОН (Министерство образования и науки Украины - УНИАН) до сих пор не ведет отдельного учета этой категории абитуриентов. Без базовых данных государственная политика фактически формируется "вслепую", - объяснил Лубинец.

Еще одна критическая проблема, как он отметил, - это реформа старшей школы. Система к ее внедрению не готова.

"Я получаю значительное количество обращений относительно возражений против ликвидации школ, отсутствия транспорта, состояния дорог и фактической недоступности образования в прифронтовых, деоккупированных и горных общинах. Запускать реформу, которая фактически приведет к закрытию школ, без подготовленной системы в условиях войны - это просто издевательство над украинскими детьми и образованием", - резюмировал Лубинец.

Молодежь Украины

Как сообщал УНИАН, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что украинцы, выехавшие за границу на учебу, могут вернуться после получения образования.

По ее словам, молодежь может увидеть, что привлекательные рабочие места в других странах не всегда им доступны.

В то же время Либанова подчеркнула, что даже возвращение всех украинских мигрантов не остановит сокращение населения, ведь в Украине высокая доля людей старшего возраста и низкая рождаемость.

Вас также могут заинтересовать новости: