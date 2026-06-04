Не дезертирство: прокурор объяснил, как расследуют и наказывают за СЗЧ

Смягчающие обстоятельства позволяют назначить наказание даже меньше, чем предусмотрено нижней границей закона.

Срок отсутствия по причине самовольного оставления воинской части – не единственный определяющий фактор при судебном рассмотрении дела, ведь оценивается вся совокупность обстоятельств. Об этом в эфире "Украинского радио "Сумы" рассказал Александр Нестеренко, руководитель Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны, сообщает "Суспільне".

Отмечается, что понятия СЗЧ и дезертирства часто путают, но между ними есть принципиальное отличие – умысел.

Так, самовольное отсутствие – это отсутствие без разрешения или невовремя возвращение военнослужащего после отпуска или командировки, но без намерения окончательно уклониться от службы. В частности, если он уехал на неделю, чтобы решить семейный вопрос, и вернулся.

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В то же время дезертирство – это преступление, когда человек покидает службу с целью никогда к ней не возвращаться. Например, военнослужащий оставил в подразделении форму и военный билет и уехал за границу без намерения вернуться.

"В ходе расследования правоохранительные органы устанавливают не только факт отсутствия, но и обстоятельства, поведение лица, продолжительность отсутствия, способ действий и другие доказательства, свидетельствующие о намерениях военнослужащего", – рассказал Нестеренко.

Как за это наказывают

Отмечается, что ответственность за самовольное отсутствие наступает после 10 дней отсутствия. Санкция – от 5 до 7 лет лишения свободы. В то же время во время военного положения ответственность более суровая.

Впрочем, срок отсутствия – это не единственный определяющий фактор. Ведь суд оценивает всю совокупность обстоятельств: вернулся ли человек добровольно, пытался ли он сообщить о причинах и были ли у него объективные препятствия.

"Смягчающие обстоятельства помогают назначить наказание даже меньше, чем предусмотрено нижней границей закона", – сказал руководитель прокуратуры.

Кроме того, если срок подтвержденного лечения полностью перекрывает срок отсутствия, то состав уголовного правонарушения может отсутствовать.

В то же время законодательство предусматривает и механизм освобождения от уголовной ответственности для тех, кто совершил самовольное отсутствие или дезертирство впервые и готов вернуться на службу.

Наказанные за СЗЧ

Как сообщал УНИАН, ранее Козелецкий районный суд Черниговской области приговорил двух военнослужащих. Один из них отказался приносить присягу, а затем сбежал, а другой совершил самовольное отсутствие, имея непогашенную судимость.

Так, один из осужденных – уроженец Мариуполя, который проходил подготовку в школе специалистов противовоздушной обороны Сухопутных войск. 19 января 2025 года он отказался выполнить приказ командира о принесении военной присяги. Он считал свой призыв незаконным, поскольку ранее был снят с воинского учета по состоянию здоровья.

14 апреля 2025 года солдат самовольно покинул воинскую часть, куда его перевели. 4 марта 2026 года его задержали сотрудники Государственного бюро расследований. Суд окончательно приговорил его к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.

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